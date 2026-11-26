Les Pays-Bas demanderont à Washington de ne pas appliquer la loi MATCH, a déclaré le ministre

Les Pays-Bas demanderont à Washington de ne pas appliquer les restrictions proposées sur les exportations vers la Chine, qui porteraient préjudice au géant technologique néerlandais ASML ASML.AS et à d'autres entreprises européennes si la loi MATCH était adoptée, a déclaré jeudi leur ministre du Commerce.

"On ne nous dira pas simplement ce que nous devons faire. Si la loi est adoptée, notre message à l’administration américaine sera de ne pas l’appliquer", a déclaré Sjoerd Sjoerdsma lors d’un débat au Parlement.

Le Congrès américain négocie actuellement l’adoption, le mois prochain, de la loi bipartisane "Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware" (MATCH Act), dans le cadre de son projet de loi annuel sur les dépenses de défense.

Cette législation obligerait les alliés, notamment les Pays-Bas et le Japon, à adopter des contrôles à l’exportation plus stricts, sous peine de se voir imposer des restrictions unilatérales par les États-Unis sur leurs équipements, y compris les outils de lithographie par immersion dans l’ultraviolet profond (DUV) d’ASML.

Les Pays-Bas s’étaient auparavant alignés sur les contrôles à l’exportation menés par les États-Unis visant à freiner la capacité de la Chine à fabriquer ses propres puces, des mesures qui avaient eu un impact sur les activités d’exportation d’ASML, mais ils se sont opposés à la loi MATCH pour des raisons de souveraineté.

M. Sjoerdsma a déclaré que cette proposition de loi porterait préjudice non seulement à ASML, la société cotée en Bourse la plus valorisée d’Europe, mais aussi aux secteurs technologiques d’autres pays européens, et qu’il travaillait avec la Commission européenne, l’Allemagne et la France pour empêcher son adoption.

Les Pays-Bas et l’UE étudieraient des mesures bilatérales et européennes pour limiter les conséquences, notamment la nécessité éventuelle de mesures de riposte, a-t-il ajouté.

Les propos de M. Sjoerdsma font suite à la visite effectuée mercredi à Pékin par le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Tom Berendsen, au cours de laquelle la Chine et les Pays-Bas ont réaffirmé leur engagement en faveur de discussions bilatérales sur les contrôles à l’exportation. La Chine avait auparavant condamné la loi MATCH et menacé de prendre des contre-mesures.

ASML fabrique des équipements pour la production de puces électroniques et prévoit que la Chine représentera environ 20% de son chiffre d’affaires cette année. L’entreprise a refusé de commenter jeudi, bien que son directeur général, Christophe Fouquet, ait averti la semaine dernière que les restrictions américaines proposées risquaient d’accélérer le développement par la Chine d’une technologie concurrente.

Sanne van der Lugt, directrice du programme "Chine" au Global Trade Policy Observatory, a déclaré jeudi que, si la loi MATCH était promulguée, l’UE devrait envisager de recourir à son "Blocking Statute", qui interdit aux entreprises européennes de se conformer à certaines règles étrangères.

Elle a toutefois précisé que l’Europe devrait s’attendre à des mesures de rétorsion de la part de Washington.

"Ignorer complètement la loi MATCH n’est réaliste que si l’Europe est prête à s’engager dans un conflit commercial à grande échelle avec les États-Unis", a déclaré Mme Van der Lugt.