information fournie par Boursorama avec AFP • 23/11/2026 à 12:47

Les Pays-Bas choisissent les mêmes systèmes radar militaires Thales que la France

( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le fabricant de technologies pour l'aérospatiale Thales a annoncé lundi avoir remporté le contrat de modernisation des radars militaires des Pays-Bas, qui seront équipés du même modèle que celui déjà choisi par la France.

"L'armée de l'Air et de l'Espace royale des Pays-Bas choisit Thales pour moderniser ses radars militaires de contrôle du trafic aérien militaire", a indiqué Thales dans un communiqué.

"Les radars STAR NG et RSM NG amélioreront la détection, la résilience et l'efficacité opérationnelle tout en respectant les dernières normes Eurocontrol". Les Pays-Bas deviendront le quatrième membre de l'Otan à adopter ces systèmes après la France, le Royaume-Uni et la Roumanie", a ajouté le groupe.

Le contrat comprend l'installation, la mise en service, la maintenance et l'assistance "sur plusieurs années", selon Thales.

Le montant du contrat n'a pas été divulgué.