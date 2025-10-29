Les patrons du crédit privé critiquent la "désinformation" concernant la faillite de First Brands

Apollo, Ares et Blackstone comparaissent devant la Chambre des Lords au Royaume-Uni

Les faillites de First Brands et de Tricolor ont attiré l'attention sur le crédit privé

Les dirigeants affirment que leurs entreprises n'étaient exposées à aucune de ces deux sociétés

Apollo Global Management

APO.N , Blackstone BX.N et Ares Management ARES.N n'avaient aucune exposition aux sociétés américaines First Brands et Tricolor au moment de leurs faillites, ont déclaré des dirigeants mercredi, attribuant le lien entre le crédit privé et les effondrements à la désinformation.

La faillite du fournisseur de pièces automobiles First Brands et du concessionnaire automobile Tricolor a ébranlé les marchés de la dette et mis sous les feux de la rampe la réglementation du secteur du crédit privé, qui connaît une croissance rapide.

Plusieurs banques, dont la banque américaine Jefferies

JEF.N , ont signalé leur exposition à First Brands, tandis que la banque britannique Barclays BARC.L a déclaré la semaine dernière qu'elle avait pris une charge de 110 millions de livres à la suite de l'effondrement de Tricolor.

Tristram Leach, co-responsable du crédit européen chez Apollo, a déclaré que First Brands était "principalement financée" par des prêts du marché public, des prêts qui sont généralement arrangés par les banques.

Blair Jacobson, co-président d'Ares, a déclaré que seuls 2 % du bilan de First Brands étaient liés à des crédits privés.

"Il y a eu beaucoup de désinformation sur ce crédit", a déclaré Daniel Leiter, directeur général principal chez Blackstone.

S'adressant à une commission de la Chambre des Lords britannique chargée d'étudier l'essor des marchés privés, M. Jacobson a déclaré que si Ares avait envisagé de soutenir l'une ou l'autre entreprise, "nous ne serions pas allés très loin" parce que First Brands était cyclique et exposée à un consommateur faible, tandis que Tricolor avait une base de clients de faible qualité.

LES RÉGULATEURS S'INTÉRESSENT DE PLUS PRÈS AU CRÉDIT PRIVÉ

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré la semaine dernière que la banque prévoyait une enquête plus détaillée sur les effondrements.

M. Bailey a déclaré qu'il existait des parallèles avec les premiers stades de la crise financière mondiale et que la BoE prévoyait d'effectuer un "test de résistance" avec le secteur du capital-investissement et du crédit.

D'autres autorités de surveillance, telles que la Banque centrale européenne , souhaitent également améliorer la visibilité du crédit privé et d'autres parties du secteur dit "bancaire parallèle", craignant l'apparition de risques qu'elles connaissent moins bien.

Mercredi, les dirigeants du crédit privé se sont défendus lorsqu'on leur a demandé si l'énorme croissance du secteur posait des risques plus larges. M. Leiter, de Blackstone, a déclaré que le crédit privé était fondamentalement plus sûr que le financement bancaire, qui risquait une contagion plus large.