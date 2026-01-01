Les partenaires indiens de Yum Brands, Sapphire et Devyani, fusionnent pour créer un géant de la restauration rapide franchisée

Sapphire Foods India SAPI.NS a annoncé jeudi qu'elle allait fusionner avec Devyani International DEVY.NS , dans le but de consolider les partenaires franchisés locaux de Yum Brands YUM.N , le propriétaire de KFC et de Pizza Hut.

L'accord, rapporté pour la première fois par le journal local Economic Times , intervient alors que les franchisés de la restauration rapide en Inde sont confrontés à un ralentissement des ventes à magasins comparables et à des pressions sur les marges, les consommateurs réduisant leurs sorties au restaurant et commandant à l'extérieur en raison du coût élevé de la vie.

Devyani émettra 177 actions pour 100 actions de Sapphire, a indiqué cette dernière.

Sapphire a déclaré que la fusion créera une plateforme de restauration rapide à l'échelle (QSR) en consolidant les activités de KFC et de Pizza Hut, en améliorant l'efficacité, en élargissant la portée nationale et internationale et en renforçant la croissance et l'accès au capital.