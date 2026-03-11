Les parlementaires démocrates demandent un réexamen des dossiers du ministère de la justice impliquant le frère de Pam Bondi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Thomas

Deux parlementaires démocrates ont demandé mercredi à l'organe de surveillance du ministère américain de la Justice de vérifier si la ministre de la Justice Pam Bondi s'est récusée de manière appropriée dans les affaires impliquant des clients de son frère Brad Bondi, associé dans un cabinet d'avocats réputé.

Le sénateur Adam Schiff et le représentant Dave Min ont demandé à l'inspecteur général adjoint du ministère de la justice, William Blier, de vérifier si Pam Bondi s'est récusée de manière adéquate dans les affaires impliquant son frère et si le ministère a mis en œuvre les mesures de protection adéquates.

Ilsont déclaré n'avoir jamais reçu de réponse à une lettre datée du 16 décembre demandant au procureur général et à son adjoint Todd Blanche quelles mesures étaient prises dans les affaires "dans lesquelles l'implication de M. Bondi est susceptible de poser un conflit d'intérêts pour le procureur général".

Brad Bondi et son cabinet d'avocats Paul Hastings n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. M. Bondi copréside le service d'enquêtes et de défense des cols blancs du cabinet.

Les porte-parole du ministère de la justice et du bureau de l'inspecteur général du ministère de la justice n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Schiff et Min ont déclaré dans leur lettre à Blier que Bondi a publié en janvier sur LinkedIn plusieurs victoires que lui et son équipe ont remportées en 2025, notamment au nom du fondateur de Nikola, Trevor Milton, qui a été condamné pour fraude en 2022 et gracié par le président Donald Trump l'année dernière.

D'autres accusés représentés par Bondi ont vu leurs affaires pénales retardées inutilement ou abandonnées, ont déclaré Schiff et Min.

"Compte tenu de la tendance troublante du ministère à intervenir à plusieurs reprises ou à rejeter des affaires impliquant M. Bondi, nous craignons que les responsables du ministère de la Justice, y compris le procureur général, n'aient pas réussi à garantir l'indépendance des mécanismes de responsabilité internes", ont écrit M. Schiff et M. Min.