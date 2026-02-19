Les parlementaires américains proposent un projet de loi complet sur la sécurité aérienne après un accident mortel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe de législateurs bipartisans de la Chambre des représentants des États-Unis a proposé jeudi une législation visant à répondre à 50 recommandations en matière de sécurité aérienne émises après une enquête d'un an sur la collision de janvier 2025 entre un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l'armée , qui a tué 67 personnes.

Les présidents des commissions des transports et de l'infrastructure et des services armés de la Chambre des représentants, ainsi que les principaux démocrates du groupe, ont déclaré que le projet de loi visait à traiter une série de questions, notamment les lacunes dans la culture de sécurité de la FAA, l'amélioration de la formation et des procédures de contrôle du trafic aérien et le renforcement de la sécurité de l'espace aérien autour de l'aéroport national Reagan Washington, où la collision mortelle s'est produite l'année dernière.