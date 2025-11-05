 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 107,00
+0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les parlementaires américains interrogent Delta Air Lines sur l'utilisation de l'IA dans la tarification des billets
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 18:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe de deux douzaines de législateurs démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis a demandé mercredi au directeur général de Delta Air Lines DAL.N , Ed Bastian, de répondre à des questions sur l'utilisation éventuelle de l'intelligence artificielle générative pour aider à fixer le prix des billets.

Les législateurs, dont Jesus "Chuy" Garcia, Jerrold Nadler, Alexandria Ocasio-Cortez et Dan Goldman, dans une lettre vue par Reuters, ont demandé à Delta de divulguer si elle déploiera l'IA pour augmenter les prix par le biais d'une "discrimination tarifaire individualisée et basée sur la surveillance."

Delta a déclaré mercredi "qu'il n'y a aucun produit tarifaire que Delta a déjà utilisé, teste ou prévoit d'utiliser qui cible les clients avec des offres individualisées basées sur des informations personnelles ou autres."

Valeurs associées

DELTA AIR LINES
58,490 USD NYSE +5,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank