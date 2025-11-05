Les parlementaires américains interrogent Delta Air Lines sur l'utilisation de l'IA dans la tarification des billets

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe de deux douzaines de législateurs démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis a demandé mercredi au directeur général de Delta Air Lines DAL.N , Ed Bastian, de répondre à des questions sur l'utilisation éventuelle de l'intelligence artificielle générative pour aider à fixer le prix des billets.

Les législateurs, dont Jesus "Chuy" Garcia, Jerrold Nadler, Alexandria Ocasio-Cortez et Dan Goldman, dans une lettre vue par Reuters, ont demandé à Delta de divulguer si elle déploiera l'IA pour augmenter les prix par le biais d'une "discrimination tarifaire individualisée et basée sur la surveillance."

Delta a déclaré mercredi "qu'il n'y a aucun produit tarifaire que Delta a déjà utilisé, teste ou prévoit d'utiliser qui cible les clients avec des offres individualisées basées sur des informations personnelles ou autres."