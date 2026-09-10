Les palpitations liées à l'inflation

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par Jamie McGeever

Les rendements obligataires mondiaux ont bondi à des niveaux jamais vus depuis plusieurs années et les actions américaines et européennes ont chuté jeudi, alors que le prix du pétrole a dépassé les 100 dollars le baril en raison des perspectives d’un conflit prolongé au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump a quant à lui alimenté les craintes des investisseurs concernant l’inflation en promettant de verser 5.000 dollars à chaque adulte américain si son parti remportait les élections de mi-mandat de novembre.

Dans ma chronique d’aujourd’hui , je me penche sur le rapport sur l’inflation (IPC) américain qui sera publié vendredi, et plus particulièrement sur l’importance qu’il a prise. Si les chiffres sont « élevés », la Fed relèvera presque certainement ses taux la semaine prochaine. Mais comment en sommes-nous arrivés à un point où un seul chiffre, voire sa deuxième ou troisième décimale, peut avoir une telle incidence sur la politique de la Fed?

À lire aujourd’hui

* Les cours du pétrole ont bondi de 6% jeudi, les contrats à terme sur le brut américain rejoignant le Brent au-dessus de 100 dollars le baril, alors que la plus forte recrudescence des attaques contre le transport maritime depuis le début de la guerre avec l’Iran a alimenté les craintes de nouvelles perturbations d’un approvisionnement déjà tendu.

* Trump a clôturé la première journée de la toute première convention de mi-mandat de son parti républicain en proposant de verser à chaque adulte américain un « dividende Trump » de 5.000 dollars si son parti remporte les élections législatives de novembre.

* La Banque centrale européenne a relevé jeudi ses taux d’intérêt pour la deuxième fois cette année afin d’endiguer une hausse de l’inflation alimentée par les prix de l’énergie et a averti que les pressions sur les prix pourraient s’avérer durables, alimentant ainsi les paris sur un nouveau resserrement monétaire dès le mois d’octobre .

* Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a contribué à allumer plus d’un des feux de brousse économiques de Trump. Aujourd’hui, en tant que pompier, il pourrait enfin faire avancer l’une des idées phares du président: faire baisser un dollar surévalué. Une Réserve fédérale belliciste pourrait toutefois contrecarrer cet effort, affirme Mike Dolan de ROI .

* L’essor de l’IA a déclenché une avalanche d’émissions de dette d’entreprise par les géants de la tech, bouleversant certaines règles de valorisation établies de longue date. Alors que cette frénésie d’endettement ne montre aucun signe de ralentissement, ces anomalies pourraient s’aggraver .

Principaux mouvements du marché aujourd’hui

* ACTIONS: Marchés asiatiques mitigés, en Europe et au Royaume-Uni -0,6 %. Dow et S&P 500 -0,6 %, Nasdaq -1 %.

* SECTEURS/TITRES: Neuf secteurs du S&P 500 reculent, deux progressent. Services aux collectivités: -1 %, matériaux: -1,5 %. Baker Hughes et Freeport-McMoRan: -6,5 %, IBM: -2,5 %. Apple: +3,5 %

* MARCHÉS DES CHANGES: Le dollar s'est globalement raffermi, l'euro a reculé après la hausse des taux de la BCE. Le dollar australien est la devise du G10 qui a le plus chuté, le peso chilien celle qui a le plus baissé au niveau mondial.

* OBLIGATIONS: Nouveaux plus hauts depuis plusieurs décennies des rendements à travers le monde. Le Trésor américain rachète des obligations à 20 ans, tandis que l'adjudication des obligations à 30 ans suscite une demande satisfaisante.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole +7 %, le WTI rejoint le Brent au-dessus de 100 $ le baril. Le diesel américain atteint un nouveau record à 5,98 $ le gallon. Le cuivre du Comex -5 %, l’or -1% . Le gaz naturel européen atteint son plus haut niveau depuis 2022.

Thèmes d'actualité du jour:

La vie des obligations

La déroute des marchés obligataires mondiaux s’est encore accélérée jeudi. Guerre au Moyen-Orient, flambée des prix de l’énergie, irresponsabilité budgétaire, crédibilité des politiques, dépenses d’investissement dans l’IA: les raisons expliquant la hausse des coûts d’emprunt ne manquent pas. La situation atteint-elle un stade critique? À vous d’en juger, mais les rendements des gilts britanniques à long terme sont à leur plus haut niveau depuis près de 30 ans, ceux des obligations françaises à long terme à leur plus haut depuis plus de 20 ans, le rendement américain à 30 ans est à son plus haut niveau depuis 2007, et le rendement américain à 2 ans a bondi de 15 points de base jeudi.

D’un autre côté, la hausse des rendements attirera des acheteurs. Les bons du Trésor et les obligations souveraines restent l’actif de prédilection des fonds de pension, des fonds d’assurance, des banques, des banques centrales et des gestionnaires de réserves à la recherche de sources de revenus à long terme. Selon Wrightson ICAP, l’adjudication américaine à 10 ans de mercredi a suscité la plus forte demande depuis plus d’une décennie, et celle à 30 ans de jeudi s’est également avérée solide. Comme on peut le constater, cependant, les marchés primaire et secondaire sont deux mondes à part.

De grandes attentes

Les chiffres de l'inflation des prix à la production aux États-Unis publiés jeudi n’étaient pas « en surchauffe », mais suffisamment élevés pour inciter les marchés des taux à tabler sur une probabilité de 70-30 que la Fed relève ses taux la semaine prochaine. À cela s’ajoute une nouvelle flambée extraordinaire des prix de l’énergie. En conséquence, les anticipations d’inflation s’envolent elles aussi: les swaps d’inflation américains à un an frôlent désormais les 2,70%, en hausse de près de 100 points de base depuis début août.

Les indicateurs de marché sont une chose, les anticipations des consommateurs en sont une autre. Les prévisions des consommateurs ont globalement baissé depuis mai, mais les prévisions médianes à un an issues des enquêtes de l’Université du Michigan et de la Fed de New York, respectivement de 4% et 3,6%, restent extrêmement élevées. Les prévisions à cinq ans dans ces deux enquêtes s’établissent également à 3% ou plus. Les chiffres préliminaires de l’Université du Michigan publiés vendredi mériteront d’être suivis de près.

Une décision « qui allait de soi » pour la BCE

La décision de la Banque centrale européenne de relever ses taux jeudi était une « évidence », selon sa présidente Christine Lagarde, qui a également déclaré que l’inflation serait « plus durable » que ce qu’elle et ses collègues avaient anticipé. On peut donc supposer que de nouvelles hausses de taux sont elles aussi une évidence. Les marchés des taux anticipent pleinement trois hausses supplémentaires d’un quart de point d’ici le milieu de l’année prochaine.

Le danger, comme c’est le cas pour d’autres banques centrales, notamment la Fed, est de relever les taux au point de provoquer un choc d’offre plutôt que de calmer les pressions sur les prix liées à la demande. La croissance a été étonnamment forte, a noté Mme Lagarde, mais elle sera certainement mise à rude épreuve désormais, avec la forte flambée des prix de l’énergie et des rendements obligataires.

Qu’est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* Inflation des prix de gros au Japon (août)

* Parmi les responsables de la Banque centrale européenne qui doivent s’exprimer figurent la présidente Christine Lagarde et l’économiste en chef Philip Lane

* PIB britannique (juillet)

* Inflation de l'IPC américain (août)

* Anticipations d’inflation des consommateurs de l’Université du Michigan (États-Unis) (septembre, chiffres préliminaires)

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