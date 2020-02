Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Palestiniens rompent tout lien sécuritaire avec Israël et les USA Reuters • 01/02/2020 à 15:23









LE CAIRE, 1er février (Reuters) - L'Autorité palestinienne a rompu toute relation avec Israël et les Etats-Unis, y compris en matière de sécurité, après la présentation cette semaine par Donald Trump de son "plan de paix" au Proche-Orient, a déclaré samedi Mahmoud Abbas. Le président palestinien a confirmé lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe au Caire qu'il rejetait "totalement" le plan américain prévoyant la création d'un état palestinien démilitarisé sur les frontières voulues par Israël. "Nous avons informé les Israéliens que nous n'entretiendrons plus aucune relation avec eux ni avec les Etats-Unis, y compris en matière de sécurité", a déclaré Mahmoud Abbas. L'Autorité palestinienne coopère depuis longtemps avec les services de sécurité israéliens dans les zones de Cisjordanie occupée qu'elle administre. Elle partage aussi des renseignements avec la CIA américaine, pratique à laquelle elle n'a pas mis fin après sa décision de boycotter l'administration Trump pour protester contre la reconnaissance par cette dernière de Jérusalem comme capitale d'Israël en 2017. Mahmoud Abbas a déclaré aux ministres arabes réunis en session extraordinaire qu'il avait refusé de prendre Donald Trump au téléphone pour discuter du plan de paix, ou même d'en recevoir un exemplaire écrit pour l'étudier. (Tangi Salaün)

