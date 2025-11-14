Les ouvertures de boutiques Shein en région repoussées par le BHV

Des personnes font la queue devant le Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) à Paris, le jour de l'ouverture du premier magasin physique du géant asiatique du commerce en ligne Shein, le 5 novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le BHV repousse les ouvertures des magasins Shein en région, le patron des grands magasins assurant vouloir simplement "faire mieux", et promettant que ces boutiques verront le jour malgré les multiples critiques et procédures judiciaires visant la plateforme asiatique.

"Nous allons sans doute décaler de quelques jours ou de quelques semaines nos ouvertures en province", a déclaré Frédéric Merlin, patron de la Société des grands magasins (SGM) qui exploite le BHV, sur BFMTV.

Plutôt "quelques semaines" que quelques jours, a précisé à l'AFP une source proche du partenariat, soulignant que les deux entreprises veulent commencer par améliorer la boutique parisienne, ouverte le 5 novembre.

Shein devait s'installer le 18 novembre à Dijon et Reims et le 21 novembre à Grenoble, et début décembre à Angers et Limoges.

Mais pas question d'annulation, a affirmé Frédéric Merlin. Simplement d'un "report pour faire mieux", car "les magasins Shein en province sont sans doute trop petits et donc nous avons peur de frustrer le client".

"On travaille avec Shein à des commandes plus adaptées, (...) à des espaces sans doute un peu plus importants", a-t-il ajouté, "il faut qu'on adapte l'offre, il faut qu'on adapte la politique de prix".

Les clients sont parfois frustrés par des prix qui ne sont pas aussi bas qu'en ligne, a souligné la source proche du partenariat, précisant qu'ils demandent aussi des références plus nombreuses chez les hommes, les enfants et pour les grandes tailles.

Des policiers patrouillent devant le BHV à Paris, le jour de l'ouverture du premier magasin physique du géant de l'e-commerce asiatique Shein, le 5 novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

L'arrivée de Shein à Paris, dans l'historique grand magasin situé en plein coeur de la capitale, face à l'Hôtel-de-Ville, s'était déroulée alors qu'était révélée la vente sur la plateforme de Shein de poupées sexuelles ressemblant à des fillettes, puis d'armes de catégorie A.

Shein a supprimé de son site tous les produits illicites, échappant à une suspension en France, mais est toujours sous le coup de procédures judiciaires.

Le groupe asiatique doit être auditionnée mardi à l'Assemblée nationale, devant la mission d'information sur les contrôles des produits importés en France, mais n'a pas encore confirmé sa venue.

- 50.000 visiteurs les premiers jours -

Avoir bientôt un magasin Shein à Grenoble ne réjouit pas non plus le maire écologiste de la ville, Eric Piolle, qui avait demandé à la SGM de "suspendre" l'arrivée de Shein dans l'attente de garanties sur le contrôle de la légalité des produits.

Et à Dijon, les commerçants du centre-ville récemment rencontrés par l'AFP sont sceptiques quant à l'"engagement pour revitaliser les centres-villes partout en France", mis en avant par Shein.

Or, le patron du BHV l'assure: Shein attire du monde au BHV. Un "flux monstrueux", a-t-il même évoqué vendredi sur BFMTV, ajoutant que "tous les jours, le 6e étage du BHV (où est installé Shein, NDLR) réalise environ 50% de ce que fait le chiffre d'affaires de la mode au BHV".

Frédéric Merlin président de la Société des Grands Magasins (SGM) et propriétaire du BHV, lors d'une session photo à Paris, le 22 octobre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Il avait avancé dimanche le chiffre de "plus de 50.000 visiteurs" pour les premiers jours de l'ouverture.

Les rayons autour se vident cependant de grandes marques, qui décident de quitter le grand magasin, lui reprochant la présence de Shein, mais aussi des retards de paiement.

Dior et Guerlain (groupe LVMH ) ainsi que le groupe de prêt-à-porter SMCP (marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac) sont les derniers en date, après Le Slip Français, Maison Lejaby (lingerie) ou les bijoux Swarovski., mais aussi Agnès b., Banana Moon ou le chausseur Paraboot.

Disneyland Paris avait également renoncé à une collaboration.

Propriétaire du fonds de commerce du BHV depuis 2023, la SGM exploite sept grands magasins qui étaient jusqu'ici des Galeries Lafayette (également au Mans et à Orléans) et une dizaine de centres commerciaux.