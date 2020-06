Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Oscars vont fixer des critères de diversité pour les films éligibles Reuters • 13/06/2020 à 01:32









LOS ANGELES, 13 juin (Reuters) - Les organisateurs de la cérémonie des Oscars ont déclaré vendredi qu'ils allaient mettre sur pied un panel chargé de développer des directives en matière de diversité et d'inclusion que les réalisateurs de films devront respecter pour permettre à leur oeuvre d'être éligible pour une nomination. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, qui a été critiquée pour avoir peu récompensé des artistes de couleur, a déclaré que cette mesure faisait partie d'une nouvelle phase d'un programme destiné à promouvoir la diversité. Dans un communiqué, elle a indiqué qu'un groupe de travail composé de dirigeants de l'industrie cinématographique allaient ébaucher d'ici au 31 juillet des "normes de représentation et d'inclusion" qui encourageront des "pratiques de recrutement équitable" devant et derrière la caméra. Ces nouvelles mesures ne s'appliqueront pas pour les films en lice pour remporter une prestigieuse statuette lors de l'édition 2021 de la cérémonie. (Lisa Richwine; version française Jean Terzian)

