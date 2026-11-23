Les options d'Anthropic enregistrent des débuts solides, derrière le record de SpaceX

Les options d’Anthropic ANT.O , récemment cotées, ont fait l’objet d’échanges soutenus lundi, marquant un démarrage en force pour le nouveau marché des produits dérivés de ce développeur d’IA, même si ce volume reste bien en deçà du record atteint par les options de SpaceX SPCX.O lors de leur lancement plus tôt cette année.

Quelque 500 000 contrats Anthropic ont changé de mains à 15 h EST (20 h 00 GMT), faisant de la société l’une des 20 plus négociées sur le marché des options lundi, selon le service d’analyse des options Mercury Alerts.

Les options offrent aux investisseurs un moyen relativement peu coûteux de s’exposer aux actions d’une entreprise. Elles peuvent être utilisées pour se couvrir contre le risque ou pour spéculer sur les fluctuations de cours.

« Les premiers échanges sur les options Anthropic ont été intenses mais équilibrés: les options d’achat et de vente se sont négociées à parité, et les acheteurs et les vendeurs étaient pratiquement à égalité », a déclaré Harmeet Goindi, fondateur de Mercury Alerts, soulignant que les premiers échanges ne laissaient transparaître aucune tendance directionnelle claire.

Bien que le volume des échanges ait été soutenu, il est resté en deçà du record de 1,8 million de contrats négociés lors du lancement des options sur SpaceX en juin .

Selon les traders, le rebond général du marché observé lundi , qui a profité aux valeurs liées à l’IA, a peut-être détourné une partie de l’intérêt des investisseurs vers les options sur Anthropic.

« L’annonce de la réintégration de Jensen Huang a probablement détourné l’attention », a déclaré Daniel Dolnik, trader chez Optiver à Chicago, en référence au directeur général de Nvidia.

L’absence de contrats hebdomadaires, qui devraient être lancés dans les prochains jours et qui sont très prisés des investisseurs particuliers, a peut-être également freiné les volumes, ont indiqué les traders.

« Nous ne constatons rien qui s’apparente à la spéculation sur les prix d’exercice très élevés que nous avions observée aux débuts de SpaceX », a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers.

« Cela s'explique peut-être par le fait qu'Anthropic ne bénéficie pas du "facteur Musk", qui suscite l'enthousiasme pour presque tout ce qui gravite autour de lui », a ajouté Sosnick, en référence à Elon Musk, directeur général de SpaceX.

Les cours des options indiquent que les traders s’attendent à une forte volatilité des actions d’Anthropic.

« Les options anticipent des fluctuations d’environ 6 % par jour », a déclaré Goindi, de Mercury Alerts.

L'action Anthropic était en baisse de 3,6 % à 85,68 dollars.