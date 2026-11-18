Les options sur les actions d'Anthropic ANT.O pourraient commencer à être négociées dès lundi, offrant ainsi aux investisseurs un nouveau moyen de parier sur les perspectives de cette entreprise spécialisée dans l'IA, alors que les acteurs du marché s'attendent à un vif intérêt.

Cboe Global Markets prévoit de coter ces contrats deux jours ouvrables après le début de la cotation de l’action, sous réserve que le secteur soit prêt. « L’introduction en bourse d’Anthropic pourrait constituer un catalyseur supplémentaire, attirant une nouvelle vague d’investisseurs et générant une recrudescence de l’activité sur le marché des options », a déclaré Rob Hocking, responsable mondial des produits dérivés chez Cboe. « Il est formidable de constater que la sensibilisation des investisseurs est le moteur de cette croissance, car de plus en plus de personnes comprennent comment les options leur permettent de maîtriser leur risque. Il s’agit d’une tendance passionnante qui, selon nous, devrait se poursuivre. »

Le développeur de Claude devrait fixer le prix de son introduction en bourse plus tard dans la journée de mercredi, et les actions commenceront à être négociées sur le Nasdaq jeudi.

« Nous nous attendons à un intérêt significatif pour les options Anthropic dès leur cotation », a déclaré Garrett DeSimone, responsable quantitatif chez OptionMetrics. « La combinaison de l’engouement suscité par l’IA et du profil de rendement semblable à celui d’une loterie, typique des introductions en bourse, devrait immédiatement attirer les investisseurs. En tant que l’une des expositions les plus concentrées sur l’IA, le titre devrait également être très volatil. »

L’intérêt pour les options sur Anthropic pourrait dépasser celui suscité par les options sur SpaceX SPCX.O plus tôt cette année, a déclaré Ophir Gottlieb, directeur général de Capital Market Laboratories, invoquant la sursouscription qui fait grimper la valorisation de l’entreprise et pourrait inciter à divers positionnements avant l’opération, ainsi que le contexte de marché.

« Le secteur de l’IA est en pleine déroute », a déclaré M. Gottlieb. « Beaucoup estiment que la tendance est exagérée, tandis que d’autres pensent qu’il s’agit de l’éclatement d’une bulle. Chaque fois que des opinions aussi divergentes s’affrontent sur un marché en effervescence, on observe de nombreux positionnements sur les options. »

Les options confèrent à leurs détenteurs le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre des actions à un prix fixé dans un délai donné. Elles offrent aux investisseurs un moyen moins coûteux de s’exposer à une action et d’exprimer leurs opinions tant sur les fluctuations de cours à court terme que sur leur positionnement à plus long terme.

L’introduction en bourse d’Anthropic, évaluée à 64 milliards de dollars, a suscité une demande institutionnelle initiale plus forte que celle de SpaceX, le livre d’ordres ayant été sursouscrit six fois la semaine dernière, comme l’avait précédemment rapporté Reuters.

Cette introduction en bourse suscite beaucoup d’attente chez les investisseurs, Wall Street ayant lancé des produits liés à l’action, organisé des événements pour ses clients et distribué des articles promotionnels en prévision de ce qui pourrait être une introduction en bourse record pour cette entreprise spécialisée dans l’IA.