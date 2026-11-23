Les options sur les actions d'Anthropic ANT.O ont commencé à se négocier à un rythme soutenu lundi, offrant aux investisseurs un nouveau moyen de parier sur les perspectives de cette entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle, quelques jours après son entrée en bourse .

Quelque 160 000 contrats d’options sur Anthropic ont été négociés au cours de la première heure, faisant de la société l’une des 25 plus négociées sur le marché des options lundi, selon les données du service d’analyse des options Mercury Alerts.

Les options offrent aux investisseurs un moyen relativement peu coûteux de s’exposer au titre d’une entreprise. Elles peuvent être utilisées pour se couvrir contre le risque ou pour spéculer sur les fluctuations de cours.

Le volume des transactions sur les options Anthropic s’est réparti de manière à peu près égale entre les options d’achat et les options de vente, selon ces données. Les options d’achat confèrent à leurs détenteurs le droit d’acheter des actions à un prix fixe, tandis que les options de vente leur donnent le droit de vendre des actions à un prix fixe.

Au rythme actuel, le volume des options sur l’action devrait dépasser les 600 000 contrats pour la journée, selon Mercury Alerts. Bien que solide, ce volume resterait bien en deçà du record de 1,8 million de contrats négociés lors du lancement des options sur SpaceX en juin.

L’action Anthropic reculait de 2% à 87,33 dollars, alors même que les titres liés à l’IA rebondissaient fortement en début de séance après l’annonce par le géant des puces électroniques Nvidia de la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général.