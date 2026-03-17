Les opportunités de vente de Nvidia pour Blackwell et Rubin dépassent 1 000 milliards de dollars d'ici 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a déclaré mardi lors d'une conférence de presse que l'opportunité de revenus pour les puces d'intelligence artificielle Blackwell et Rubin de l'entreprise est "susceptible d'être supérieure à 1 000 milliards de dollars" d'ici à la fin de 2027. Cette estimation ne tient pas compte des puces de réseau de l'entreprise et des nouveaux processeurs fabriqués à partir de la technologie issue de l'accord de licence Groq signé en décembre.