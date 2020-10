Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les opérations à la Bourse de Tokyo interrompues à cause d'une faille technique Reuters • 01/10/2020 à 03:47









TOKYO, 1er octobre (Reuters) - La Bourse de Tokyo a annoncé jeudi avoir interrompu l'ensemble des opérations à cause de problèmes techniques, indiquant ne pas être en mesure de préciser quand ces problèmes seraient résolus. Cette interruption est à même de frustrer les investisseurs, dans la foulée du premier débat présidentiel aux Etats-Unis, et pourrait mettre en doute la qualité des infrastructures de la bourse japonaise si elle venait à se prolonger. "Il était attendu que les cours rebondissent assez fortement aujourd'hui après le débat présidentiel, donc ce problème du système est une douche froide", a déclaré Norihiro Fujito, stratégiste en chef chez Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. "Nous ne connaissons pas la raison, et je ne pense pas que ce soit un problème important, mais cela souligne l'importance de basculer vers le numérique", a-t-il ajouté. Les problèmes à la Bourse de Tokyo sont relativement rares depuis la mise en place d'un nouveau système en 2010. Une interruption similaire avait eu lieu en octobre 2018. (Stanley White et Eimi Yamamitsu; version française Jean Terzian)

