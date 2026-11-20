Les opérateurs de téléphonie mobile mexicains confrontés à des pannes généralisées, selon les utilisateurs

Les utilisateurs de téléphones portables mexicains ont signalé vendredi des coupures de service généralisées affectant Telcel, AT&T T.N Mexico et Movistar, ce qui constitue la dernière perturbation en date des réseaux mobiles dans le pays.

Les utilisateurs ont commencé à signaler des problèmes vers 11 heures, heure locale, notamment l’impossibilité de passer des appels, la perte du signal cellulaire et des difficultés d’accès aux données mobiles, selon la plateforme de suivi des pannes Downdetector.