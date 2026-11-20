Les utilisateurs de téléphones portables mexicains ont signalé vendredi des coupures de service généralisées affectant Telcel, AT&T T.N Mexico et Movistar, ce qui constitue la dernière perturbation en date des réseaux mobiles dans le pays.
Les utilisateurs ont commencé à signaler des problèmes vers 11 heures, heure locale, notamment l’impossibilité de passer des appels, la perte du signal cellulaire et des difficultés d’accès aux données mobiles, selon la plateforme de suivi des pannes Downdetector.
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Telcel est contrôlé par America Movil AMXB.MX , tandis que Movistar reste exploité par l'espagnol Telefonica TEF.MC alors que sa vente au consortium américain Melisa Acquisition est en cours
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Les porte-parole d’America Movil et de Movistar n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires
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AT&T Mexico a déclaré que son réseau «fonctionnait normalement» et que les éventuelles difficultés de communication avec les clients d’autres opérateurs étaient «dues à des raisons sans rapport avec notre réseau»
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La Commission mexicaine de régulation des télécommunications (CRT) n’a pas non plus répondu immédiatement à une demande de Reuters
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Cette perturbation survient un peu plus d’un mois après que des utilisateurs ont signalé des pannes à la mi-octobre, notamment une perte de signal mobile et des problèmes au niveau des appels et des données mobiles
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