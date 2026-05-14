Les opérateurs de téléphonie mobile américains s'apprêtent à créer une coentreprise pour remédier aux « zones blanches » dans les zones rurales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Verizon VZ.N , AT&T T.N et T-Mobile TMUS.O ont annoncé jeudi avoir conclu un accord de principe en vue de créer une nouvelle coentreprise visant à combler les lacunes de couverture qui persistent depuis longtemps, en particulier dans les zones rurales, grâce à des technologies satellitaires.

Les plus grands opérateurs de téléphonie mobile américains ont déclaré que ce projet visait à éliminer la quasi-totalité des zones blanches dépourvues de service mobile. Il vise également à garantir une connectivité redondante en cas de catastrophe naturelle et à améliorer les performances du réseau.