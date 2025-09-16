Les oléoducs de Plains All American dans la région permienne du Texas sont confrontés à des problèmes de qualité, selon des sources

(Mise à jour avec des détails sur la contamination et des informations sur le réseau d'oléoducs) par Georgina McCartney, Shariq Khan et Nicole Jao

Les oléoducs de Plains All American reliant le bassin de schiste permien au centre d'exportation de Corpus Christi au Texas sont confrontés à des problèmes de qualité liés à un taux élevé de mercaptans, des composés sulfurés d'origine naturelle, selon des sources familières avec la question et un avis consulté par Reuters.

À partir du 1er octobre, Plains facturera un demi-dollar pour chaque baril qui ne répondra pas aux spécifications relatives aux mercaptans sur certains de ses oléoducs dans la région de la côte du Golfe, selon un avis aux expéditeurs vu par Reuters et deux des sources.

Les sources ont requis l'anonymat pour discuter d'informations confidentielles. Plains n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les problèmes de qualité pourraient obliger les raffineurs de la côte du Golfe, en particulier ceux de la région de Corpus Christi, dans le sud du Texas, à chercher des solutions de remplacement pour le pétrole brut Midland produit dans le Permien et acheminé par les oléoducs de Plains concernés, a déclaré l'une des sources.

Plains tente toujours d'identifier la cause de la contamination, et il est donc trop tôt pour dire si les problèmes auront un impact sur les exportations de brut américain, a déclaré l'une des sources. Plus de 2 millions de barils par jour de pétrole brut sont exportés depuis Corpus Christi, selon le site web du port.

Plains possède des intérêts dans un certain nombre d'oléoducs de longue distance qui transportent environ 2,1 millions de bpj de pétrole brut du bassin permien vers Corpus Christi et vers le centre de stockage de Cushing, dans l'Oklahoma, d'après ses déclarations publiques.