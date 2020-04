Les obligations US continuent d'attirer les investissements

La série de collecte journalière se poursuit pour le segment dédié aux obligations US de toutes maturités.

La série de collecte journalière se poursuit pour le segment TrackInsight dédié aux obligations US de toutes maturités avec $ 885 millions investis sur la journée de mercredi 8 avril. Parmi les 72 ETFs exposés à des indices obligataires US sans contrainte de maturité, les fortes collectes ne concernent que peu d'entre eux, à l'image du iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF qui a enregistré un flux entrant de $ 570 millions via le marché primaire hier. Depuis l'annonce du programme de rachat par la FED mi-mars, ce segment est sur une série ininterrompue de collecte journalière qui représente désormais plus de $ 10 milliards investis. En parallèle, ce segment a progressé de plus de 6% pour ramener la performance cumulée depuis le début de l'année en territoire positif, à +1,41%.

