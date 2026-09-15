Les obligations s'effondrent alors que les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans atteignent leur plus haut niveau depuis 2007

un billet de 100 dollars en feu (Crédits: Adobe Stock)

Les obligations ont chuté mardi, propulsant les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans, référence du marché, à leur plus haut niveau depuis 2007, alors que la hausse des cours du pétrole a inquiété les investisseurs à l'approche des réunions décisives des banques centrales aux États-Unis et au Japon.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont poursuivi leur progression mardi, dépassant les 5,0210% pour la première fois depuis mi-2007 après avoir frôlé les 5% pendant la nuit. Le rendement de référence des obligations d'État japonaises à 10 ans est remonté au-dessus de 3%, atteignant un nouveau plus haut en 30 ans à 3,025%.

Les Houthis yéménites, proches de l'Iran, ont lancé une nouvelle vague d'attaques contre l'Arabie saoudite lundi , après que Riyad eut accusé des combattants soutenus par l'Iran en Irak d'être à l'origine d'une attaque contre l'oléoduc est-ouest du royaume, qui, selon lui, pourrait perturber jusqu'à 4% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Les États arabes du Golfe ont également reporté les pourparlers prévus avec l'Iran.

La résurgence des inquiétudes liées à l'approvisionnement a maintenu les marchés sur le qui-vive, le brut américain CLc1 progressant de 1,82% à 103,24 dollars le baril tandis que le Brent LCOc1 gagnait 1,6% à 107,37 dollars.

"Les marchés devraient rester focalisés sur le risque que la hausse des prix du pétrole brut ne vienne aggraver les pressions inflationnistes et, par conséquent, pousser les taux d'intérêt à la hausse", a déclaré Yokoo Akihiko, analyste à la Mitsubishi UFJ Bank, dans une note.

Le Comité fédéral de l'open market (FOMC) entame sa réunion de deux jours dans le courant de la journée, les marchés tablant sur une probabilité de 90% d'une hausse des taux, ce qui marquerait la première augmentation de la Fed depuis mi-2023.

"Alors que l'inflation continue de ralentir, les récentes surprises à la hausse indiquent que le rythme de la désinflation a été plus lent et moins convaincant que" ce qu'exige probablement la Fed, ont déclaré les analystes de Morgan Stanley dans un rapport, anticipant une hausse de 25 points de base mercredi, puis une nouvelle hausse en décembre.

Les actions asiatiques ont prolongé leurs pertes par rapport à la séance précédente, après que des personnalités éminentes du secteur de l'IA ont appelé à un ralentissement du développement de cette technologie. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS a reculé de 0,8%, entraîné par la baisse de 1,18% de l'indice sud-coréen .KS11 .

L'indice taïwanais .TWII a cédé 0,43% tandis que le Nikkei japonais .N225 a perdu 0,32% après avoir oscillé entre hausses et baisses.

Le président américain Donald Trump a minimisé les inquiétudes concernant l'utilisation abusive de cette technologie, affirmant que les mesures de protection existantes aux États-Unis étaient suffisantes et que la Chine tirerait profit des doutes entourant le développement de l'IA.

En début de séance en Europe, les contrats à terme paneuropéens sur l'Euro Stoxx 50 STXEc1 ont légèrement progressé de 0,06% tandis que les contrats à terme sur le DAX allemand FDXc1 ont reculé de 0,02% et ceux sur le FTSE FFIc1 ont perdu 0,21%. Les contrats à terme E-mini sur l'indice américain S&P 500 EScv1 ont reculé de 0,22%.

La Banque du Japon devrait, selon les prévisions générales , relever son taux d'intérêt de 25 points de base à 1,25% à l'issue de sa réunion de deux jours vendredi et laisser entrevoir un nouveau resserrement monétaire à venir. Les responsables cherchent à soutenir le yen après que des interventions ont contribué à éloigner la devise de son plus bas niveau depuis 40 ans.

Sur les marchés des changes, l'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises, a progressé de 0,11% à 99,60. La monnaie unique européenne EUR= a reculé de 0,1% sur la journée à 1,1537 dollar, tandis que le dollar s'est apprécié de 0,21% face au yen à 154,68 JPY= .

L'or a légèrement progressé. L'or au comptant XAU= s'échangeait à 4.307,32 dollars l'once. GOL/

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a chuté de 2,19% à 77.360,58 $. L'ether ETH= a reculé de 3,48% à 2.480,77 $.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Satoshi Sugiyama