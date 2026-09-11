Les obligations mondiales reculent alors que la flambée des cours du pétrole attise les risques d'inflation

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(Nouvelle publication visant à supprimer un mot superflu du titre)

* Le Brent atteint 109 dollars le baril alors que la guerre au Moyen-Orient s'étend

* Les rendements obligataires australiens atteignent leur plus haut niveau depuis 15 ans

* Les actions s'effondrent, le Nikkei perd 2,8 %, le dollar soutenu par la hausse des rendements

par Stella Qiu

Les rendements obligataires mondiaux ont atteint de nouveaux sommets et les marchés boursiers se sont effondrés vendredi, alors que la flambée des cours du pétrole a attisé les risques d’inflation, poussant les investisseurs à anticiper un nouveau resserrement monétaire de la part des banques centrales du monde entier.

Les cours du pétrole ont bondi de 6 % pendant la nuit, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 atteignant vendredi leur plus haut niveau depuis quatre mois, à 109,97 dollars le baril. Les flux pétroliers sont restés limités dans le détroit d’Ormuz alors que les États-Unis et l’Iran se livraient à des échanges d’attaques , tandis que les Houthis, alliés de l’Iran, prenaient le contrôle du port yéménite de Mocha, menaçant ainsi les exportations de pétrole saoudiennes vers la mer Rouge.

“Les combats entre les Houthis et les forces soutenues par l’Arabie saoudite se sont intensifiés au cours de la semaine dernière, marquant les violences les plus importantes au Yémen depuis des années, le trafic maritime passant par Bab el-Mandeb étant gravement menacé par les avancées des Houthis”, ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets, estimant que le Brent pourrait atteindre 121,99 dollars le baril au quatrième trimestre.

Cela a sonné l’alarme pour les marchés, qui commencent enfin à intégrer dans leurs cours le risque d’une guerre prolongée. Les déclarations du président Donald Trump, selon lesquelles la guerre pourrait se prolonger au-delà des élections de mi-mandat de novembre, n’ont pas arrangé les choses, les rendements obligataires ayant bondi à l’échelle mondiale en raison de craintes accrues d’inflation.

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans a bondi pendant la nuit pour se rapprocher du seuil critique des 5 %; celui des titres à 30 ans a atteint son plus haut niveau depuis 2007 et celui des titres à deux ans a grimpé de 12 points de base au cours de la nuit, les marchés pariant de plus en plus sur le fait que la Réserve fédérale américaine devra relever ses taux d'intérêt ce mois-ci pour maîtriser l'inflation, une probabilité actuellement estimée à 68 %.

Les obligations asiatiques ont fortement chuté vendredi, le rendement de l’obligation d’État australienne à trois ans

AU3YT=RR ayant bondi de 17 points de base pour atteindre 5,037 %, son plus haut niveau depuis 15 ans. Le rendement de l’obligation d’État japonaise à 10 ans JP10YTN=JBTC a progressé de 5,5 points de base pour s’établir à 2,965 %.

“Nous prévoyons que huit des neuf banques centrales des marchés développés relèveront leurs taux d’ici la fin de l’année. Cela inclut la Fed, la Banque du Japon, les quatre banques centrales européennes que nous suivons, l’Australie et la Nouvelle-Zélande”, ont déclaré les analystes de JPMorgan dans une note.

“Le Canada devrait rester le seul à adopter une politique accommodante. Le resserrement monétaire devrait pour l’instant rester modéré, mais les risques pesant sur nos prévisions laissent entrevoir un renforcement des mesures face à une croissance tenace, une inflation sous-jacente tenace et des pressions sur les prix des matières premières.”

La flambée des cours du pétrole a accru l’importance des données sur les prix à la consommation américains du mois d’août, attendues plus tard dans la journée, qui pourraient faire pencher la balance en faveur ou contre une hausse des taux de la Fed la semaine prochaine.

Les prévisions tablent sur une hausse mensuelle de 0,2 % de l’indice des prix à la consommation (IPC) sous-jacent, bien que les risques penchent vers un chiffre plus élevé, les données sur l'indice des prix à la production (IPP) publiées cette nuit ayant montré une certaine persistance.

La hausse des rendements obligataires a entraîné une augmentation des taux d’actualisation utilisés pour les valorisations des entreprises, plongeant les actions asiatiques dans le rouge. L’indice australien, fortement orienté vers les ressources naturelles .AXJO , a reculé de 1 %, le Nikkei japonais .N225 a chuté de 2,8 % et le KOSPI sud-coréen .KS11 a plongé de 2,7 %.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont reculé de 0,2 % et ceux sur le S&P 500 ESc1 sont restés pratiquement inchangés.

Le dollar américain s’est raffermi dans le sillage de la hausse des rendements des bons du Trésor, ayant gagné 0,4 % pendant la nuit face à ses principales devises homologues. Il

=USD est resté stable vendredi à 99,06.

Sur les marchés des matières premières, l’or s’est maintenu à 4 317 dollars l’once XAU= après avoir chuté de près de 2 % pendant la nuit, ne parvenant pas à profiter des achats liés à la recherche de valeurs refuges. GOL/