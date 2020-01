Les obligations indexées à l'inflation ont du potentiel, estime Neuberger Berman

(AOF) - Avec une politique monétaire accommodante qui est là pour rester et une économie qui approche de sa capacité, il est difficile pour Neuberger Berman de voir la zone euro tomber en récession l'année prochaine. Le seul risque serait politique avec les négociations commerciales post-Brexit ou encore avec l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Dans ce contexte, le gérant identifie des opportunités sur certaines obligations et certaines dettes d'État d'Europe du Sud, ainsi que sur les obligations indexées à l'inflation.

Là où ces deux facteurs se chevauchent, comme sur les obligations BTP Italia, Neuberger Berman pense qu'il existe des prix particulièrement attractifs.