Les obligations de toutes maturités subissent une décollecte notable

Ce mardi 5 Novembre, les ETFs liés au segment TrackInsight des obligations de toutes maturités a subi une décollecte nette de $-165M sur le marché primaire, ainsi qu'une baisse moyenne de -0,61%. Cette décollecte est un fait assez rare pour ce segment qui n'en avait plus subi depuis près d'un mois. Globalement, les investisseurs sont entré massivement dans les ETFs obligataires cette année, avec près de $28 milliards de nouvelles parts créées sur le marché primaire en 2019. Cette entrée coïncide avec un environnement économique qui se détériore jour après jour, et les investisseurs ont peur d'une potentielle baisse brutale des marchés actions, ce qui les pousse à s'investir sur le marché obligataire, réputé plus sûr. La performance des obligations en 2019 est aussi très honorable avec +10,56% en moyenne. 37 ETFs répliquent 16 indices liés aux obligations de toutes maturités, et ils regroupent un total de $116,61 milliards d'actifs sous gestion.

