Les obligations d'État mondiales restent stables après la chute des cours, la grande réunion de la Fed se profile à l'horizon

Les investisseurs se montrent prudents avant les réunions des banques centrales

La baisse des taux de la Fed est presque certaine, l'attention se porte sur les perspectives de taux

Le yen reste stable après le tremblement de terre au Japon, l'impact est limité

(Mise à jour avec les premiers échanges européens) par Alun John et Ankur Banerjee

La chute des obligations mondiales s'est interrompue mardi et les actions ont dérivé, les opérateurs se tournant vers la prochaine réunion de la Réserve fédérale et les implications de l'autorisation donnée par les États-Unis d'exporter vers la Chine les deuxièmes meilleures puces de Nvidia.

Il n'y a pas que la Fed cette semaine, la Banque de réserve d'Australie a maintenu ses taux comme prévu mardi, mais elle a surtout exclu un nouvel assouplissement de sa politique et averti que le prochain mouvement pourrait être à la hausse si les pressions inflationnistes s'avéraient tenaces.

Cela a poussé le dollar australien AUD= à s'échanger juste en deçà d'un plus haut de près de trois mois.

La Banque du Canada et la Banque nationale suisse devraient toutes deux maintenir leurs taux lors de leurs réunions respectives de mercredi et jeudi, tandis que les commentaires d'Isabel Schnabel, membre influente du conseil d'administration de la Banque centrale européenne, ont fait beaucoup de vagues, bien que la BCE n'établisse sa politique que la semaine prochaine.

Elle a déclaré lundi que la prochaine évolution des taux d'intérêt en euros était plus susceptible d'être à la hausse - même si ce n'est pas à l'horizon immédiat - et a averti que laisser les taux inchangés trop longtemps pourrait entraîner un assouplissement passif de la politique monétaire .

Ces remarques ont conduit les rendements des obligations d'État allemandes à court et à long terme à afficher leur plus forte hausse quotidienne depuis des mois lundi, et ont également poussé les rendements du Trésor américain à la hausse. GVD/EUR

Les choses étaient plus calmes mardi, cependant, avec le rendement de référence allemand à 10 ans en baisse de 2 points de base à 2,84%, autour d'un plus haut de neuf mois, tandis que le rendement du Trésor à 10 ans était en baisse d'un montant similaire à 4,15%. DE10YT=RR US10YT=RR

Les actions ont également été assez calmes. Les actions européennes .STOXX et les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 ont tous deux augmenté d'une fraction sur la journée, bien que les actions asiatiques aient baissé.

LA FED AU CENTRE DE L'ATTENTION

Les inquiétudes concernant la santé fiscale du Japon ont fait grimper les rendements des obligations du gouvernement japonais, avec des retombées mondiales, ce qui crée une situation intéressante pour la réunion de la Fed , qui se termine mercredi. JP/

Une baisse des taux de 25 points de base est pratiquement acquise, mais il y a encore beaucoup d'autres choses à surveiller pour les investisseurs.

"Entre les dissidences possibles, le ton du président de la Fed Powell et le résumé des projections économiques, je pense qu'il y a beaucoup de façons dont les marchés pourraient être surpris", a déclaré Erica Camilleri, analyste macro mondiale senior chez Manulife Investment Management.

Ces événements montreront également si le prochain président de la Fed prendra les rênes d'un organisme nerveux à l'idée de nouvelles baisses de taux, ou s'il sera heureux d'aller dans le sens des souhaits du président Trump d'une politique plus souple.

Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche et principal candidat à la présidence de la Fed, a déclaré dans une interview que la Fed devrait continuer à abaisser les taux d'intérêt.

Cela soulève des questions sur la manière dont la Fed fonctionnera à moyen terme.

"Que se passera-t-il en 2027 et 2028? S'agit-il d'une Réserve fédérale qui relèvera ses taux si nous constatons une ré-accélération de la croissance? Ou s'agit-il d'une Réserve fédérale qui a un biais d'assouplissement et qui, même si nous observons une ré-accélération de la croissance et des données d'inflation, maintient le cap?" a déclaré Erica Camilleri.

NVIDIA AUGMENTE GRÂCE AUX NOUVELLES SUR LES VENTES EN CHINE

Les investisseurs ont également essayé de réfléchir aux implications de la déclaration du président américain Donald Trump selon laquelle Washington autorisera l'exportation vers la Chine des processeurs H200 de Nvidia, ses deuxièmes meilleures puces d'intelligence artificielle, et percevra une taxe de 25 % sur ces ventes.

Les actions de Nvidia ont augmenté d'environ 2 % dans les échanges avant bourse, mais les noms des entreprises technologiques chinoises ont chuté à la fois sur le territoire national et à Hong Kong. L'indice Hang Seng Tech de Hong Kong

.HSTECH a perdu près de 2 %.

Les devises sont restées relativement stables. L'euro EUR= s'échangeait à 1,1649 $, sans grand changement, les rendements européens plus élevés étant compensés par des rendements américains plus élevés, tandis que la livre sterling GBP= était en hausse de 0,22% à 1,3347$.

Le yen JPY= est resté stable à 156,1 pour un dollar après s'être immédiatement affaibli à la suite du puissant tremblement de terre qui a secoué le Japon.

Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole se sont stabilisés après avoir chuté de 2% lors de la session précédente, les participants au marché gardant un œil attentif sur les négociations de paix visant à mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en baisse de 0,2% à 62,3 dollars le baril. Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 était à 58,69 dollars, en baisse de 0,3%. O/R