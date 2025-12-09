 Aller au contenu principal
Les obligations d'État mondiales restent stables après la chute des cours, alors que la réunion de la Fed se profile à l'horizon
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 14:31

La chute des
obligations s'est interrompue mardi et les actions ont dérivé,
les traders portant leur attention sur la prochaine réunion de
la Réserve fédérale et sur les implications de l'autorisation
par les États-Unis d'exporter vers la Chine les puces Nvidia,
qui sont les deuxièmes meilleures du marché. 
Cette semaine, la Banque de réserve d'Australie sera également
sous les feux de la rampe, puisqu'elle a maintenu ses taux
stables , comme prévu, mardi. Toutefois, elle a exclu tout
nouvel assouplissement de la politique monétaire et averti que
les taux pourraient augmenter si les pressions inflationnistes
s'avéraient tenaces. 
    Cela a poussé le dollar australien  AUD=  à s'échanger juste
à côté de son plus haut niveau depuis près de trois mois. 
    La Banque du Canada et la Banque nationale suisse devraient
toutes deux maintenir leurs taux stables lors de leurs réunions
respectives de mercredi et jeudi.
Par ailleurs, les commentaires d'Isabel Schnabel, membre
influent du conseil d'administration de la Banque centrale
européenne, ont fait des vagues cette semaine, bien que la BCE
ne fixe sa politique que la semaine prochaine. Elle a déclaré
lundi que la prochaine évolution des taux d'intérêt de l'euro
est plus susceptible d'être à la hausse - même si elle n'est pas
à l'horizon immédiat - et a averti que laisser les taux
inchangés pendant trop longtemps pourrait entraîner un
assouplissement passif de la politique monétaire . 
    Ces remarques ont permis aux rendements des obligations
d'État allemandes à court et à long terme de connaître leur plus
forte hausse quotidienne depuis des mois lundi et ont également
poussé les rendements du Trésor américain à la hausse.  GVD/EUR 
 US/  
    Les choses étaient plus calmes mardi, cependant, avec le
rendement de référence allemand à 10 ans en baisse de près de 2
points de base à 2,85%, environ un plus haut de neuf mois,
tandis que le rendement du Trésor à 10 ans était en baisse d'un
montant similaire à 4,16%.  DE10YT=RR   US10YT=RR  
    Les actions ont également été assez calmes. Les actions
européennes  .STOXX  ont été un peu plus faibles et les contrats
à terme sur les actions américaines  ESc1  un peu plus fermes
sur la journée, bien que les actions asiatiques  .MIAPJ0000PUS 
aient reculé.  .EU   .N  
    
    LA FED AU CENTRE DE L'ATTENTION 
Les inquiétudes concernant la santé fiscale du Japon ont poussé
les rendements des obligations gouvernementales japonaises à la
hausse, avec des retombées mondiales, ce qui crée une situation
intéressante pour la réunion de la Fed , qui se termine
mercredi.  JP/  
    Une baisse des taux de 25 points de base est pratiquement
acquise, mais il y a encore beaucoup d'autres choses à
surveiller pour les investisseurs. 
    "Entre les dissidences possibles, le ton du président de la
Fed Powell et le résumé des projections économiques, je pense
qu'il y a beaucoup de façons dont les marchés pourraient être
surpris", a déclaré Erica Camilleri, analyste principal en
macroéconomie mondiale chez Manulife Investment Management.
Elles montreront également si le prochain président de la Fed
prendra les rênes d'un organisme nerveux à l'idée de nouvelles
baisses de taux ou heureux d'aller dans le sens des souhaits du
président Trump pour une politique plus souple . 
Le conseiller économique de la Maison Blanche et principal
candidat à la présidence, Kevin Hassett, a déclaré lundi 
que la Fed devrait continuer à abaisser les taux d'intérêt. Cela
soulèvera des questions  sur la manière dont la Fed
fonctionnera à moyen terme. 
    "Que se passera-t-il en 2027 et 2028? S'agit-il d'une
Réserve fédérale qui relèvera ses taux si nous constatons une
ré-accélération de la croissance? Ou s'agit-il d'une Réserve
fédérale qui a un biais d'assouplissement et qui, même si nous
voyons une ré-accélération de la croissance et des données
d'inflation, ne bouge pas", a déclaré Erica Camilleri. 
    
    NVIDIA AUGMENTE GRÂCE AUX NOUVELLES SUR LES VENTES EN CHINE
Les investisseurs ont également essayé de réfléchir aux
implications de la déclaration du président américain Donald
Trump  selon laquelle Washington autorisera l'exportation
vers la Chine des processeurs H200 de Nvidia  NVDA.O , ses
deuxièmes meilleures puces d'intelligence artificielle, en
percevant une redevance de 25 % sur ces ventes. 
    Les actions de Nvidia ont augmenté d'environ 2 % dans les
échanges avant bourse, mais les noms de technologies chinoises
ont chuté à la fois sur le territoire et à Hong Kong. L'indice
Hang Seng Tech de Hong Kong  .HSTECH  a perdu près de 2 %. 
    Les devises, elles aussi, sont restées relativement stables.
L'euro  EUR=  a acheté en dernier lieu 1,1639 $, peu de
changement car les rendements européens plus élevés ont été
compensés par des rendements américains plus élevés, tandis que
la livre sterling  GBP=  est restée stable à 1,3321 $.  FRX/  
    Le yen  JPY=  était légèrement plus faible à 156,27 pour un
dollar après s'être affaibli immédiatement à la suite d'un
puissant tremblement de terre qui a secoué le Japon. 
    Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole
se sont stabilisés après avoir chuté de 2% lors de la session
précédente, les participants au marché gardant un œil attentif
sur les pourparlers de paix visant à mettre fin à la guerre de
la Russie en Ukraine.
    Les contrats à terme sur le pétrole Brent  LCOc1  étaient en
hausse de 0,2% à 62,62 dollars le baril, tandis que le pétrole
américain West Texas Intermediate  CLc1  a gagné 0,3% à 59,05
dollars.  O/R

Valeurs associées

AUD/USD SPOT
0,6639 Six - Forex 1 +0,27%
DEU BENCHMARK 10A
2,971 Rates +0,24%
EUR/USD SPOT
1,1637 USD Six - Forex 1 0,00%
GBP/USD SPOT
1,3314 Six - Forex 1 -0,05%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NVIDIA
185,5700 USD NASDAQ +0,01%
Nikkei 225
50 655,10 Pts Six - Forex 1 +0,14%
Or
4 200,19 USD Six - Forex 1 +0,25%
Pétrole Brent
62,38 USD Ice Europ -0,24%
Pétrole WTI
58,76 USD Ice Europ -0,14%
STOXX Europe 600
577,44 Pts DJ STOXX -0,16%
USA BENCHMARK 10A
4,186 Rates +0,76%
USD/JPY SPOT
156,3755 Six - Forex 1 +0,30%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
