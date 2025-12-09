Les obligations d'État mondiales restent stables après la chute des cours, alors que la réunion de la Fed se profile à l'horizon

La chute des obligations s'est interrompue mardi et les actions ont dérivé, les traders portant leur attention sur la prochaine réunion de la Réserve fédérale et sur les implications de l'autorisation par les États-Unis d'exporter vers la Chine les puces Nvidia, qui sont les deuxièmes meilleures du marché. Cette semaine, la Banque de réserve d'Australie sera également sous les feux de la rampe, puisqu'elle a maintenu ses taux stables , comme prévu, mardi. Toutefois, elle a exclu tout nouvel assouplissement de la politique monétaire et averti que les taux pourraient augmenter si les pressions inflationnistes s'avéraient tenaces. Cela a poussé le dollar australien AUD= à s'échanger juste à côté de son plus haut niveau depuis près de trois mois. La Banque du Canada et la Banque nationale suisse devraient toutes deux maintenir leurs taux stables lors de leurs réunions respectives de mercredi et jeudi. Par ailleurs, les commentaires d'Isabel Schnabel, membre influent du conseil d'administration de la Banque centrale européenne, ont fait des vagues cette semaine, bien que la BCE ne fixe sa politique que la semaine prochaine. Elle a déclaré lundi que la prochaine évolution des taux d'intérêt de l'euro est plus susceptible d'être à la hausse - même si elle n'est pas à l'horizon immédiat - et a averti que laisser les taux inchangés pendant trop longtemps pourrait entraîner un assouplissement passif de la politique monétaire . Ces remarques ont permis aux rendements des obligations d'État allemandes à court et à long terme de connaître leur plus forte hausse quotidienne depuis des mois lundi et ont également poussé les rendements du Trésor américain à la hausse. GVD/EUR US/ Les choses étaient plus calmes mardi, cependant, avec le rendement de référence allemand à 10 ans en baisse de près de 2 points de base à 2,85%, environ un plus haut de neuf mois, tandis que le rendement du Trésor à 10 ans était en baisse d'un montant similaire à 4,16%. DE10YT=RR US10YT=RR Les actions ont également été assez calmes. Les actions européennes .STOXX ont été un peu plus faibles et les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 un peu plus fermes sur la journée, bien que les actions asiatiques .MIAPJ0000PUS aient reculé. .EU .N LA FED AU CENTRE DE L'ATTENTION Les inquiétudes concernant la santé fiscale du Japon ont poussé les rendements des obligations gouvernementales japonaises à la hausse, avec des retombées mondiales, ce qui crée une situation intéressante pour la réunion de la Fed , qui se termine mercredi. JP/ Une baisse des taux de 25 points de base est pratiquement acquise, mais il y a encore beaucoup d'autres choses à surveiller pour les investisseurs. "Entre les dissidences possibles, le ton du président de la Fed Powell et le résumé des projections économiques, je pense qu'il y a beaucoup de façons dont les marchés pourraient être surpris", a déclaré Erica Camilleri, analyste principal en macroéconomie mondiale chez Manulife Investment Management. Elles montreront également si le prochain président de la Fed prendra les rênes d'un organisme nerveux à l'idée de nouvelles baisses de taux ou heureux d'aller dans le sens des souhaits du président Trump pour une politique plus souple . Le conseiller économique de la Maison Blanche et principal candidat à la présidence, Kevin Hassett, a déclaré lundi que la Fed devrait continuer à abaisser les taux d'intérêt. Cela soulèvera des questions sur la manière dont la Fed fonctionnera à moyen terme. "Que se passera-t-il en 2027 et 2028? S'agit-il d'une Réserve fédérale qui relèvera ses taux si nous constatons une ré-accélération de la croissance? Ou s'agit-il d'une Réserve fédérale qui a un biais d'assouplissement et qui, même si nous voyons une ré-accélération de la croissance et des données d'inflation, ne bouge pas", a déclaré Erica Camilleri. NVIDIA AUGMENTE GRÂCE AUX NOUVELLES SUR LES VENTES EN CHINE Les investisseurs ont également essayé de réfléchir aux implications de la déclaration du président américain Donald Trump selon laquelle Washington autorisera l'exportation vers la Chine des processeurs H200 de Nvidia NVDA.O , ses deuxièmes meilleures puces d'intelligence artificielle, en percevant une redevance de 25 % sur ces ventes. Les actions de Nvidia ont augmenté d'environ 2 % dans les échanges avant bourse, mais les noms de technologies chinoises ont chuté à la fois sur le territoire et à Hong Kong. L'indice Hang Seng Tech de Hong Kong .HSTECH a perdu près de 2 %. Les devises, elles aussi, sont restées relativement stables. L'euro EUR= a acheté en dernier lieu 1,1639 $, peu de changement car les rendements européens plus élevés ont été compensés par des rendements américains plus élevés, tandis que la livre sterling GBP= est restée stable à 1,3321 $. FRX/ Le yen JPY= était légèrement plus faible à 156,27 pour un dollar après s'être affaibli immédiatement à la suite d'un puissant tremblement de terre qui a secoué le Japon. Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole se sont stabilisés après avoir chuté de 2% lors de la session précédente, les participants au marché gardant un œil attentif sur les pourparlers de paix visant à mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient en hausse de 0,2% à 62,62 dollars le baril, tandis que le pétrole américain West Texas Intermediate CLc1 a gagné 0,3% à 59,05 dollars. O/R