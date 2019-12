Les obligations convertibles mondiales restent une alternative intéressante, estime SPDR

(AOF) - Les tensions géopolitiques se sont quelque peu apaisées et un accord entre les États-Unis et la Chine semble se rapprocher chaque jour, observe l'équipe de Recherche et de Stratégie de SPDR. Dans le même temps, les données macroéconomiques ont commencé à montrer des signes d'éclaircie et le sentiment général des investisseurs s'est amélioré. En novembre, l'IFO, l'indice de confiance des milieux d'affaires allemands, était en hausse de 0,3 point (à 95,0) sur fond d'un climat des affaires stabilisé et de prévisions légèrement meilleures que prévues.

Le PMI (purchasing managers index) a réussi à rester globalement en territoire positif, en expansion. Globalement, l'évolution des indices PMI mondiaux de JP Morgan semble indiquer que le rythme d'activité sous-jacent s'améliore au niveau mondial, même si le niveau général reste faible, souligne SPDR.

Dans ce contexte, soutenu par moins d'incertitude et un sentiment des investisseurs plus accommodant sur les marchés, le " rallye du Père Noël " a eu lieu tôt cette année. Les perspectives mondiales reflètent également cet optimisme, décrypte le gérant.

De fait, son allocation tactique d'actifs au cours des prochaines semaines refait la part belle aux actifs un peu plus risqués.

Néanmoins, comme les marchés restent sujets à des mouvements volatiles en raison des négociations commerciales toujours tendues entre Chine et États-Unis, une approche intermédiaire pourrait bien être la solution la plus appropriée : trouver une protection tout en restant investi.

Dans cette optique, les obligations convertibles mondiales restent une alternative intéressante, conclut SPDR.