Les obligations chutent alors que la forte inflation alimente les craintes d'une hausse massive des taux par la Fed

Les obligations mondiales ont chuté et le dollar est resté ferme après la publication de chiffres d’inflation américains élevés et les déclarations bellicistes de la banque centrale, qui ont accru le risque d’une hausse exceptionnelle des taux d’un demi-point de la part de la Réserve fédérale le mois prochain, même si les actions sont restées résistantes.

Les données ont révélé que l’inflation sous-jacente américaine s’est établie à un taux mensuel de 0,3 % en octobre, dépassant les prévisions de 0,2 %. Avant la publication de ces chiffres, le gouverneur de la Fed Christopher Waller avait déclaré qu’un taux sous-jacent de 0,3 % l’inciterait à envisager une hausse de 50 points de base lors de la prochaine réunion en décembre.

La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a déclaré que deux nouvelles hausses de taux étaient nécessaires, peut-être rapidement, et le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a mis en garde contre un « véritable problème d’inflation » imminent, tandis que la présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson, a appelé à des hausses de taux progressives.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux laissent désormais entendre qu’une hausse d’un quart de point est pratiquement acquise, avec une probabilité de 10 % d’une hausse de 50 points de base. Au total, trois hausses d’un quart de point sont déjà entièrement anticipées d’ici le milieu de l’année prochaine. 0#USDIRPR

Les rendements des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR ont bondi de 18 points de base pendant la nuit. Les obligations ont été vendues en masse en Asie, le rendement des obligations d’État japonaises à 10 ans progressant de 7 points de base à 2,755 % et celui des obligations australiennes de 6 points de base à 5,05 %.

« Malgré les commentaires de Christopher Waller, nous continuons de tabler sur une deuxième hausse de 25 points de base en décembre, car nous pensons que la plupart des membres votants du FOMC hésiteraient à passer directement à une hausse de 50 points de base », a déclaré David Mericle, économiste en chef pour les États-Unis chez Goldman.

« Nous ajoutons toutefois une troisième hausse de 25 points de base à nos prévisions pour mars 2027, ce qui porterait le taux directeur à un pic compris entre 4,25 % et 4,5 %. »

En Asie, l’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique .MIAP00000PUS a progressé de 0,2 %, faisant fi de la faiblesse de Wall Street, tandis que le Nikkei japonais .N225 a grimpé de 0,6 %.

L'action du groupe SoftBank 9984.T a reculé de 3,3 % après avoir enregistré une perte nette de 7 milliards de dollars au deuxième trimestre, lourdement affectée par les coûts d'implantation élevés des centres de données américains.

Le KOSPI sud-coréen .KS11 a progressé de 0,4 %, tandis que les valeurs phares chinoises .CSI300 ont reculé de 0,2 %.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont rebondi de 0,5 %, tandis que ceux sur le S&P 500 ESc1 ont progressé de 0,2 %. Les contrats à terme sur les actions européennes STXEc1 ont gagné 0,6 %.

Nvidia est restée au cœur d’une tempête politique alors que la société enquête pour déterminer si son directeur général, Jensen Huang , a été la cible d’une opération de renseignement étrangère. Son action < NVDA.O > a chuté de 5,5 % pendant la nuit, portant ses pertes depuis son récent pic à 30 %.

Dans ce contexte tendu, Anthropic poursuit son introduction en bourse avec une valorisation de 1 400 milliards de dollars, ce qui constituera un test décisif de la confiance de Wall Street dans le boom de l’IA qu’elle a contribué à déclencher. La période d’offre s’étend jusqu’à mardi et les négociations devraient débuter jeudi prochain.

LE DOLLAR S'APPRÉCIE, L'OR RECULE

La réévaluation des anticipations de taux d’intérêt a soutenu le dollar, qui a gagné 0,5 % cette nuit face à ses principales devises de référence =USD . Il a encore progressé de 0,1 % mercredi, à 102,29.

Le dollar australien AUD=D3 , sensible au risque, a été la principale victime sur les marchés des changes, plongeant de près de 0,9 % alors que les traders pariaient que sa banque centrale avait achevé son cycle de resserrement après cinq hausses de taux cette année, des baisses de taux étant attendues l’année prochaine.

Les rendements des bons du Trésor ont légèrement progressé en Asie. Le rendement des bons du Trésor à 2 ans US2YT=RR a augmenté de 2 points de base pour s’établir à 4,7482 %, après avoir bondi de 18 points de base pendant la nuit, tandis que le rendement à 10 ans US10YT=RR a progressé de 1 point de base à 4,9958 %, après une hausse de 12 points de base pendant la nuit.

Le raffermissement du dollar américain a durement frappé l’or, le métal précieux XAU= ayant chuté de 2,6 % pendant la nuit avant de remonter légèrement de 0,2 % mercredi, à 4 030,56 dollars l’once.

« Compte tenu de la hausse des rendements sur l’ensemble de la courbe, des coûts de portage élevés, du raffermissement du billet vert et des éventuels problèmes de liquidité, il est probable que le métal jaune revienne vers son support technique proche de 3 900 dollars l’once », ont déclaré les analystes de TD Securities.

Les cours du pétrole ont rebondi mercredi après deux jours de baisse, portés par l'espoir d'un dénouement rapide du conflit avec l'Iran suite à la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis . Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 0,7 % à 92,16 dollars le baril, après avoir chuté jusqu'à 89,16 dollars pendant la nuit.