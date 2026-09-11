Les obligations cèdent du terrain, les actions chutent alors que la flambée des cours du pétrole attise les risques d'inflation

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(Mise à jour des cours avant l'ouverture des marchés européens)

* Le Brent atteint 109 dollars le baril alors que la guerre au Moyen-Orient s'étend

* Les rendements des bons du Trésor américain atteignent leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, les obligations asiatiques s'effondrent

* Les actions s'effondrent, le Nikkei perd 2,2 %, le dollar se raffermit

* L'IPC américain sera publié plus tard dans la journée, un indicateur clé pour la décision de la Fed la semaine prochaine

par Stella Qiu

Les rendements des bons du Trésor ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années et les actions asiatiques se sont effondrées vendredi, alors que la flambée des prix du pétrole a attisé les risques d'inflation, poussant les investisseurs à anticiper un nouveau resserrement monétaire de la part des banques centrales du monde entier.

Le Brent LCOc1 a atteint vendredi son plus haut niveau depuis quatre mois, à 109,97 dollars le baril , après un bond de 6 % pendant la nuit, mais il a rapidement subi des pressions à la vente et a finalement clôturé en baisse de 0,6 %, à 107 dollars. Il s'apprêtait néanmoins à enregistrer une hausse hebdomadaire de 11 %.

Les flux pétroliers sont restés limités dans le détroit d’Ormuz alors que les États-Unis et l’Iran se livraient à des échanges d’attaques , tandis que les Houthis, alliés de l’Iran, ont pris le contrôle du port yéménite de Mocha, menaçant les exportations pétrolières saoudiennes en mer Rouge.

“Le trafic maritime passant par le détroit de Bab el-Mandeb est gravement menacé par les avancées des Houthis ”, a déclaré Helima Croft, responsable de la stratégie mondiale des matières premières chez RBC Capital Markets, estimant que le Brent pourrait atteindre 121,99 dollars le baril plus tard dans l’année en raison de la reprise d’une guerre à grande échelle entre l’Arabie saoudite et les Houthis.

Ce fut un signal d’alarme pour les marchés, qui commencent enfin à intégrer dans leurs cours le risque d’une guerre prolongée. Les commentaires du président Donald Trump, selon lesquels la guerre pourrait se prolonger au-delà des élections de mi-mandat de novembre, n’ont pas arrangé les choses, les rendements obligataires ayant bondi à l’échelle mondiale en raison de craintes accrues d’inflation.

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR a grimpé de 3 points de base vendredi pour atteindre 4,9790 %, son plus haut niveau depuis trois ans et tout près du seuil très surveillé des 5 %, ce qui a alourdi le coût de financement de la dette publique américaine, qui s’élève à 40 000 milliards de dollars. Le rendement des obligations à 30 ans

US30YT=RR a atteint un nouveau plus haut en 19 ans à 5,3836 %, entraînant une hausse des taux hypothécaires américains et freinant le marché immobilier.

Les rendements à deux ans US2YT=RR ont également atteint un nouveau pic en 14 mois à 4,5961 % après avoir bondi de 12 points de base pendant la nuit, les marchés ayant renforcé leurs paris sur la nécessité pour la Réserve fédérale américaine de relever ses taux d’intérêt ce mois-ci afin de maîtriser l’inflation, une probabilité actuellement évaluée à environ 70 %.

La chute du marché obligataire américain s’explique en partie par un programme de rachat de bons du Trésor dont le montant s’est avéré inférieur aux 6 milliards de dollars attendus.

Les obligations asiatiques ont prolongé la vague de ventes mondiale, les rendements des obligations d’État australiennes à trois ans AU3YT=RR bondissant de 14 points de base pour atteindre 5,01 %, leur plus haut niveau depuis 15 ans. Les rendements des obligations d’État japonaises à 10 ans

JP10YTN=JBTC ont augmenté de 8 points de base pour s’établir à 2,98 % , les données montrant que l’inflation des prix de gros au Japon restait élevée, renforçant ainsi les arguments en faveur d’une hausse imminente des taux par la Banque du Japon.

La flambée des cours du pétrole a accru l’importance des données sur les prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d’août, attendues plus tard dans la journée, qui pourraient faire pencher la balance en faveur ou contre une hausse des taux de la Fed la semaine prochaine. Les prévisions tablent sur une hausse mensuelle de 0,2 % de l’indice des prix à la consommation (IPC) sous-jacent, bien que les risques penchent vers un chiffre plus élevé, les données de l’indice des prix à la production (IPP) publiées cette nuit ayant montré une certaine rigidité.

DES HAUSSES DE TAUX EN PERSPECTIVE

Les analystes de JPMorgan s’attendent désormais à ce que huit des neuf banques centrales des marchés développés relèvent leurs taux d’intérêt d’ici la fin de l’année, notamment la Fed, la Banque du Japon (BOJ), les quatre banques centrales européennes, ainsi que les banques centrales d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

“Le resserrement monétaire devrait pour l’instant rester modéré, mais les risques pesant sur nos prévisions laissent entrevoir un renforcement des mesures face à une croissance résiliente, à une inflation sous-jacente tenace et à des pressions sur les prix des matières premières”, ont-ils indiqué dans une note.

La Banque centrale européenne a relevé ses taux d’intérêt au cours de la nuit pour la deuxième fois cette année et certains responsables envisagent un nouveau resserrement d’ici octobre.

La hausse des rendements obligataires a entraîné une augmentation des taux d’actualisation utilisés pour les valorisations des entreprises, plongeant les actions asiatiques dans des pertes importantes. L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a perdu 1,5 %, tandis que le Nikkei japonais .N225 a chuté de 2,2 %. Les valeurs vedettes chinoises .CSI300 ont reculé de 0,8 % et l’indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a baissé de 0,6 %.

Les places boursières européennes devraient connaître une ouverture plus calme, les contrats à terme sur actions à l’échelle de la région STXEc1 restant stables, les rendements ayant déjà atteint des plus hauts depuis plusieurs décennies pendant la nuit. Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 sont restés pratiquement inchangés et ceux sur le S&P 500 ESc1 ont rebondi de 0,2 %.

Le dollar américain s'est raffermi dans le sillage de la hausse des rendements des bons du Trésor, ayant gagné 0,4 % pendant la nuit face à ses principales devises de référence. Il

=USD s'est stabilisé vendredi à 99,04. FRX/

Sur les marchés des matières premières, l’or a progressé de 0,4 % à 4 334 dollars l’once XAU= après avoir chuté de près de 2 % pendant la nuit, ne parvenant pas à capter une partie des achats liés à la recherche de valeurs refuges. GOL/