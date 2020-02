Les obligations américaines de long terme en hausse

Le segment dédié aux obligations émises par le gouvernement américain a repris des couleurs avec une second rendement journalier positif de suite.

Après un début de mois de février difficile, le segment dédié aux obligations émises par le gouvernement américain a repris des couleurs avec une second rendement journalier positif de suite. Les 11 ETFs inclus dans ce segment ont progressé de 1,38% en moyenne vendredi 7 février, portant la performance cumulée du segment depuis le début de l'année à 5,94%. Cette augmentation de prix s'explique principalement par la baisse des taux du gouvernement américain en raison de la faiblesse des chiffres économiques en Europe et des craintes autour du coronavirus qui viennent masquer les bons chiffres de l'emploi aux États-Unis. Depuis le 1er janvier, les investisseurs ont injecté $ 760 millions de nouveaux actifs dans ce segment via le marché primaire.

