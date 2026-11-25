(Zonebourse.com) - Hannover Re cède 1% à 295 EUR à Francfort, après la présentation par le réassureur allemand de ses objectifs à l'occasion de sa journée investisseurs, dont un bénéfice net du groupe d'au moins 2,9 MdsEUR et un rendement des investissements d'environ 3,8% pour 2027.

Sur son cycle stratégique 2027-2029, Hannover Re table sur une rentabilité annuelle des capitaux propres d'au moins 18%, une croissance de l'EBIT d'au moins 5% par an et une progression du bénéfice net du groupe supérieure à celle de l'EBIT sur l'ensemble du cycle.

Au vu des progrès réalisés à ce jour, le groupe allemand déclare avoir déjà atteint ou dépassé ses objectifs pour le cycle en cours (2024-2026), qu'il est donc en passe de clôturer avec succès à la fin de cette année.

"Grâce à notre modèle opérationnel allégé et diversifié, nous sommes très bien positionnés, même dans un environnement de marché difficile", affirme son directeur général, Clemens Jungsthöfel, qui reste ainsi optimiste pour l'année à venir.

"Nos relations de longue date avec nos clients, notre solide positionnement sur le marché et la résilience de notre bilan nous permettent de saisir de nouvelles opportunités commerciales attractives. Forts de ces atouts, nous visons la poursuite d'une croissance régulière de nos bénéfices", explique-t-il.

Un message qui s'inscrit dans la continuité, selon KBW

"Le message s'inscrit dans la continuité, la direction tablant sur une croissance régulière des bénéfices durant la phase d'assouplissement des conditions de marché du cycle de réassurance", résume KBW, qui réaffirme son opinion "performance de marché" et son objectif de cours de 260 EUR.

Le bureau d'études note que, si l'objectif de bénéfice net pour 2027 ressort conforme au consensus, il représente une croissance d'environ 7% par rapport à l'objectif pour 2026 (au moins 2,7 MdsEUR) et une hausse d'environ 5% par rapport au consensus pour 2026 (environ 2,77 MdsEUR).

"En supposant une croissance annuelle du bénéfice net d'au moins 5% à partir de l'objectif de 2,9 MdsEUR pour 2027, celui-ci atteindrait au moins 3,2 MdsEUR en 2029, un niveau conforme au consensus", ajoute l'analyste en charge du dossier.

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