Les objectifs 2032 de Puig accueillis sans grand enthousiasme

L'espagnol Puig a dévoilé hier ses ambitions financières à l'horizon 2032, visant un chiffre d'affaires annuel d'au moins 8 milliards d'euros devant s'assortir d'un niveau de marge opérationnelle jugé un peu trop optimiste par les analystes.

Dans un communiqué publié à l'occasion de sa journée investisseurs, le groupe de cosmétiques explique que son plan stratégique baptisé "Vision 2032" vise à le positionner parmi les quatre principaux acteurs mondiaux de la beauté haut de gamme et dans le duo de tête des fabricants de parfums.

Le groupe catalan, qui produit notamment les fragrances Carolina Herrera, Rabanne et Jean Paul Gaultier, explique vouloir principalement parvenir à ses objectifs de moyen terme via sa trajectoire de croissance organique.

L'entreprise ambitionne également de renforcer son positionnement sur le segment des parfums de "niche", le secteur le plus dynamique du marché à l'heure actuelle, en développant ses marques Byredo et Penhaligon's, commercialisées à des prix allant de 100 à 250 euros.

Il prévoit par ailleurs d'améliorer sa marge opérationnelle (Ebitda) ajustée au-delà de 22,5% d'ici à 2032, soit une amélioration de 1,8 point de pourcentage par rapport aux 20,7% dégagés en 2025.

Scepticisme et prises de profits

Dans une note de réaction, les équipes de Jefferies se montrent toutefois sceptiques suite à ces annonces, anticipant une marge d'exploitation de seulement 21,9% en raison de dépenses marketing qui pourraient s'avérer plus lourdes que prévu.

Le broker américain estime que pour atteindre ses objectifs de croissance face à des géants du secteur, Puig devra dépenser davantage en publicité et promotion en raison de sa taille plus modeste et de son positionnement axé sur le "prestige", ce qui pourrait peser sur sa rentabilité.

Du fait de ces coûts marketing plus élevés, le courtier abaisse sa prévision de bénéfice par action (BPA) ajusté de 2% pour 2027.

Son estimation de chiffre d'affaires pour 2027 ressort par ailleurs 3% en dessous du consensus des autres analystes de la place.

A l'achat sur la valeur, l'intermédiaire relève cependant son objectif de cours de 21 à 23 euros sur le titre, soit un potentiel haussier de l'ordre de 23%.

Les investisseurs préféraient cependant prendre quelques bénéfices sur la valeur après son fort mouvement de hausse depuis le début de l'année.

Après avoir progressé de plus de 1% jeudi, le titre repartait à la baisse vendredi pour accuser un recul de 0,3%. Il affiche encore une hausse de plus de 36% en 2026.