Les nuages noirs de l'IA qui s'amoncellent font vivre aux valeurs technologiques leur pire journée depuis un an

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte intégrale)

par Niket Nishant et Caroline Valetkevitch

Les valeurs des géants de la tech ont chuté jeudi, s'orientant vers leur plus forte baisse depuis la déroute du « Jour de la Libération » l'année dernière, ce qui constitue la plus importante correction à ce jour dans ce qui a été un automne éprouvant pour le secteur de l'IA.

L’indice Nasdaq 100 s’apprêtait à enregistrer une perte de capital supérieure à 2 000 milliards de dollars, les investisseurs craignant que la victoire écrasante du Parti démocrate aux élections de mi-mandat ne freine l’expansion des infrastructures d’IA et n’entraîne une remise en question chaotique pour les petites entreprises, dont la capacité à lever des fonds est déjà limitée par la hausse des taux d’intérêt et le resserrement des conditions financières.

Les analystes et les gestionnaires de portefeuille ont déclaré que les baisses dans des secteurs autrefois en vogue, tels que les semi-conducteurs et les infrastructures d’IA, n’étaient pas tout à fait surprenantes, compte tenu de l’ampleur des gains antérieurs enregistrés par bon nombre de ces actions et des inquiétudes financières qui pèsent sur les « néoclouds », ces petites entreprises d’infrastructure telles que Nebius

NBIS.O et CoreWeave CRWV.O , depuis la hausse des taux d’intérêt américains à la fin de l’été.

Mais nombreux sont ceux qui ont estimé que l’ampleur des baisses, pour la deuxième journée consécutive, suggère un changement de sentiment qui pourrait laisser présager de nouvelles ventes.

“Malgré l’ampleur du mouvement d’aujourd’hui, la volatilité n’a pas encore atteint les extrêmes de capitulation ou de mouvement à contre-courant historiquement associés aux points de capitulation”, a déclaré Adam Turnquist, stratège en chef multi-actifs chez LPL Financial à Charlotte, en Caroline du Nord.

DES PERTES IMPORTANTES DANS UN SECTEUR AUTREFOIS EN PLEINE EXPANSION

Les actions des entreprises de semi-conducteurs et du « néocloud » ont enregistré les baisses les plus importantes, reflétant les craintes que les projets d’extension de centres de données, d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, ne subissent des retards. L’indice Philadelphia SE Semiconductor

.SOX a chuté de 11,2% pour atteindre son plus bas niveau depuis plus de six mois. Nvidia NVDA.O a perdu 9% et Advanced Micro AMD.O a plongé de 15%.

Les hyperscalers, qui avaient résisté à la vague de ventes généralisée du secteur technologique mercredi, ont également reculé. Amazon.com AMZN.O a perdu 2,5% et Alphabet GOOGL.O a glissé de 2%.

Ces ventes laissent penser que les investisseurs commencent à tenir compte de l’impopularité du développement des centres de données, certains sceptiques estimant que les coûts qu’il impose aux collectivités américaines n’ont pas encore été pleinement pris en considération.

“Il y aura beaucoup de résistance face à l’implantation géographique de ces centres de données dans le voisinage de certains, ce qui mettra à rude épreuve le réseau électrique et les réseaux d’approvisionnement en eau”, a déclaré Bruce Zaro, directeur général chez Granite Wealth Management à Plymouth, dans le Massachusetts. “Bien qu’un certain nombre de centres de données aient déjà été approuvés, il en reste encore beaucoup à autoriser. Le chemin sera semé d’embûches pour obtenir ces autorisations à venir.”

Selon les estimations des analystes d’UBS, environ 30% des augmentations de capacité prévues pour les centres de données américains en 2028 pourraient être menacées par d’éventuels gels de construction, ce qui souligne le risque pesant sur un secteur dont la croissance dépend du déploiement rapide de nouvelles installations.

Les tensions politiques affectent un secteur de l’IA déjà fragile, en raison des inquiétudes concernant le retour sur investissement des sommes colossales injectées dans cette technologie.

LES GAGNANTS DE L’IA S’EFFONDENT

CoreWeave, devenu le baromètre de l’inquiétude des investisseurs face aux dépenses massives en IA, a chuté de 12%. Ses spreads de défaut de crédit à cinq ans, qui mesurent les anticipations d’un défaut potentiel, se sont élargis pour atteindre un niveau record, selon les données de S&P Global Market Intelligence.

Nebius, une autre entreprise spécialisée dans le « néocloud », a chuté de 15%. Les actions de ces deux sociétés ont perdu la moitié de leur valeur, voire plus, depuis que l’indice Nasdaq Composite a atteint un record le 6 octobre.

Ces fortes baisses placent l’indice Nasdaq Composite .IXIC sur la voie d’une correction, c’est-à-dire une baisse de 10% par rapport à son récent sommet. Le Nasdaq 100 affichait en dernier lieu une baisse de 5,9%.

“Le marché passe de la promesse de l’IA au prix de l’IA”, a déclaré Ted Parkhill, fondateur et directeur général d’Incline Investment Management.

“Il ne fait aucun doute que l’IA va transformer le monde à long terme. Mais cela ne signifie pas pour autant que toutes les actions liées à l’IA soient actuellement évaluées à leur juste valeur. Il va y avoir beaucoup de turbulences.”

Les opérateurs de centres de données Applied Digital

APLD.O , Cipher Digital CIFR.O et IREN IREN.O ont chacun chuté de plus de 14%.

Cette baisse s’est étendue aux services publics et aux fournisseurs d’équipements exposés à ce développement. GE Vernova GEV.N a chuté d’environ 6%, tandis que Constellation Energy CEG.O a reculé de 3%.

Microsoft MSFT.O a reculé de 2%. Selon Bloomberg News, la société renforce actuellement la surveillance de certains projets de centres de données menés par Nebius, IREN et Nscale.