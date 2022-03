Les nouvelles sanctions européennes n'empêchent pas le rebond du chat mort

(Crédits photo : - L. Grassin )

(AOF) - Les bourses européennes rebondissent nettement mercredi, portées par des rachats à bon compte après la chute récente liée au conflit russo-ukrainien. La guerre reste bien évidemment la préoccupation principale des marchés, surtout en l'absence d'autres catalyseurs. Les pays de l'UE ont approuvé de nouvelles sanctions contre la Russie, telles que de nouvelles restrictions d'exportations vers le pays, la clarification du rôle des cryptomonnaies, ou encore l'exclusion de Swift de certaines banques biélorusses. Le CAC 40 gagne 5,01% à 6 266,73 points et l'Euro Stoxx 50, 5,4% à 3 694,30 points.

Adidas domine le Dax mercredi, avec un bond de 9% à 201,60 euros par action. L'équipementier sportif allemand a publié ce matin ses résultats annuels 2021 et fait état de perspectives meilleures que prévu. Pour 2022, le groupe vise ainsi une croissance de ses revenus de 11% à 13%, contre un précédent objectif d'au moins 8% à 10%.

Sur une place parisienne en fort rebond, Alstom (+9,97% à 20,80 euros) fait partie des titres les plus entourés ce mercredi. Il faut dire que l'action a fortement reculé ces dernières semaines et accuse toujours une chute de 36 % depuis le début de l'année, soit bien plus que le CAC 40. Les investisseurs s'inquiétaient notamment de l'exposition du géant ferroviaire à la Russie et à l'Ukraine. C'est dans ce contexte qu'Alstom est venu annoncer la suspension de toute livraison vers la Russie, ainsi que de tout investissement futur dans ce pays.

Elis bondit de près de 7% à 12,62 euros, une performance qui passe presque inaperçu mercredi dans un environnement de marché complètement chamboulé. Le spécialiste des services d'entretien et d'hygiène a publié ce matin des résultats annuels sans surprise particulière, et parfois même un peu décevants pour Midcap Partners. Le bénéfice net ressort ainsi à 114,6 millions d'euros, alors que l'analyste anticipait 155 millions, en raison de nouvelles charges financières et IFRS. Mais de moindres charges opérationnelles et amortissements lui ont permis d'être multiplié par plus de 40 en un an.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les investisseurs attendent avec intérêt à 16h30 l'évolution hebdomadaire des stocks américains.

Vers midi, l'euro gagne 0,7% à 1,0979 dollar.