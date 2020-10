Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les nouvelles restrictions pèsent sur la reprise du groupe hôtelier Accor Reuters • 22/10/2020 à 18:04









22 octobre (Reuters) - Accor ACCP.PA , premier groupe hôtelier européen, a annoncé jeudi une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, le recul de la clientèle de loisirs et l'introduction des nouvelles restrictions liées au COVID-19 ayant ralenti la reprise de ses activités vers la fin de la période. Accor, qui exploite des chaînes haut de gamme telles que Raffles et Sofitel ainsi que des enseignes économiques telles qu'Ibis, a réalisé un chiffre d'affaires au troisième trimestre de 329 millions d'euros, ce qui représente une baisse de 63,7% par rapport à l'année précédente à périmètre et change constants. (Milla Nissi, Charles Regnier; version française Elena Smirnova, édité par Jean-Philippe Lefief)

