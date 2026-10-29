Les nouvelles restrictions chinoises à l'exportation protègent ses joyaux de l'IA

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(Rediffusion destinée aux lecteurs asiatiques du matin, le texte reste inchangé.)

* Un projet de loi vise à restreindre le transfert à l'étranger de logiciels et de données chinois liés à l'IA

* L'accès au cloud est largement autorisé, mais le déploiement à l'étranger fait l'objet d'une surveillance étroite

* Ces règles pourraient inciter les entreprises à conserver le contrôle de leurs infrastructures d’IA en dehors de la Chine

par Claire Fu, Eduardo Baptista et Laurie Chen

Les restrictions proposées par la Chine en matière d’exportation d’intelligence artificielle favoriseront un modèle économique privilégié par Pékin et les principaux acteurs du secteur: conserver les technologies de valeur sur le territoire national tout en vendant un accès à celles-ci à l’étranger, alors que la rivalité avec les États-Unis s’intensifie.

Le projet de réglementation, publié le 16 octobre, établit une distinction entre les clients étrangers utilisant des services chinois d’IA et les entreprises étrangères se procurant les modèles, les données ou l’expertise nécessaires pour les exploiter ou les reproduire de manière indépendante.

« La structure privilégiée par les dirigeants, qui consiste à conserver la propriété intellectuelle et la R&D sur le territoire national tout en vendant les opérations et l’accès à l’étranger, est celle vers laquelle le marché convergeait déjà », a déclaré Alfredo Montufar-Helu, directeur général du cabinet de conseil Ankura, basé à Pékin.

Les nouvelles règles permettraient globalement aux utilisateurs étrangers d’accéder à l’IA chinoise via des sites web et des plateformes cloud, tout en soumettant certains transferts de technologies sous-jacentes ou certains déploiements à l’étranger à l’autorisation du gouvernement.

Cette distinction est importante pour les développeurs qui s’appuient sur des infrastructures informatiques à l’étranger, où ils peuvent accéder à des puces puissantes soumises aux restrictions américaines en matière d’exportation vers la Chine.

Ce renforcement de la surveillance réglementaire vient s’ajouter à un environnement macroéconomique déjà incertain auquel sont confrontés les géants technologiques et les start-ups chinoises, qui sont actuellement aux prises avec un effondrement des actions chinoises du secteur de l’IA et des semi-conducteurs.

La Chine devrait adopter ces propositions d’ici la fin de l’année et publier ultérieurement des lignes directrices relatives à leur mise en œuvre, selon une source proche du dossier qui a souhaité garder l’anonymat, le calendrier n’ayant pas été rendu public.

Ce projet ajouterait 23 technologies liées à l’IA à une liste interdisant ou restreignant leur exportation, notamment des modèles avancés, des agents exécutant des tâches avec un encadrement humain limité et des technologies utilisées pour concevoir des puces et exploiter de vastes centres de calcul. Une obligation temporaire d’enregistrer certains transferts est entrée en vigueur immédiatement.

LES ENTREPRISES DEMANDENT DES PRÉCISIONS

Ces règles pourraient avoir un impact sur la manière dont les principales entreprises chinoises d’IA exploitent des modèles avancés dans des centres de données à l’étranger, structurent leurs partenariats internationaux et gèrent les investissements étrangers ou la détention d’actifs liés à l’IA.

DeepSeek , Moonshot et Z.AI 2513.HK proposent des modèles à des clients étrangers via des sites web ou des plateformes cloud. Certains développeurs chinois d’IA se sont également tournés vers des centres de calcul à l’étranger pour accéder à des puces de pointe dont l’exportation vers la Chine est interdite. Les processeurs les plus avancés de Nvidia

NVDA.O ne peuvent pas être exportés vers la Chine en vertu des restrictions américaines.

Les chercheurs des principaux laboratoires chinois d’IA cherchent à savoir s’ils peuvent entraîner ou exécuter leurs modèles les plus avancés sur des serveurs situés à l’étranger et appartenant à des sociétés étrangères, selon une source informée du dossier qui a souhaité rester anonyme car ces discussions ne sont pas publiques.

Dans le pire des cas, les développeurs pourraient devoir maintenir des versions distinctes, l’une nationale et l’autre à l’étranger, d’un même modèle téléchargeable, a déclaré cette source.

Liu Jing, associé principal du cabinet d’avocats Beijing Dacheng Law Offices ayant participé à des consultations avec les décideurs politiques, a déclaré à Reuters que les entreprises souhaitaient également davantage de précisions sur les critères utilisés pour déterminer quels modèles seraient concernés.

Le projet précise trois critères: la charge de calcul nécessaire à l’entraînement d’un modèle, avec un seuil de 10 à la puissance 26; sa taille, mesurée par au moins 2 000 milliards de paramètres; ou son classement parmi les 10 premiers mondiaux dans certaines évaluations de performance, d’utilisation ou d’efficacité.

Les paramètres sont les réglages numériques qu’un modèle apprend au cours de son entraînement. Le critère de classement pourrait concerner des systèmes plus petits qui excellent dans des tâches spécialisées, mais le projet ne précise pas quels classements seraient pris en compte.

Dans une analyse, le cabinet d’avocats chinois Han Kun s’est également interrogé sur la manière dont les régulateurs évalueraient la taille des modèles qui n’activent qu’une partie de leurs composants pour chaque tâche, et a indiqué qu’une disposition proposée concernant la conception des puces pourrait s’étendre au-delà des produits les plus avancés, car elle ne prévoit pas d’exigence minimale de performance.

Les propositions sont ouvertes aux commentaires du public jusqu’au 15 novembre. Le ministère chinois du Commerce n’a pas répondu à une demande de commentaire.

PROPRIÉTÉ ÉTRANGÈRE

Ces règles pourraient s’étendre au-delà de la mise sur le marché des modèles pour concerner les opérations d’entreprise. Les obligations d’enregistrement, en vigueur à compter du 16 octobre, couvrent les transferts qui placent la technologie chinoise sous propriété ou contrôle étranger, y compris les transactions éligibles déjà en cours, selon une analyse du cabinet d’avocats Fangda.

La décision prise par Pékin en début d’année d’ordonner à Meta META.O de défaire son acquisition, d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars, de la start-up chinoise spécialisée dans l’IA Manus a déjà mis en évidence les risques auxquels sont confrontés les acheteurs étrangers.

En ce qui concerne les centres de calcul, le projet prévoit des procédures d’autorisation simplifiées pour les entreprises chinoises qui construisent et exploitent leurs propres installations à l’étranger, mais ne mentionne pas expressément le transfert de technologie à des clients étrangers pour la construction de systèmes équivalents, a déclaré Han Kun.

Les contrôles portent également sur les méthodes de coordination de plus de 10 000 puces d’IA.

Montufar-Helu a déclaré que les préoccupations en matière de sécurité, notamment le maintien en Chine de puissantes capacités de cyberattaques et de données sensibles, allaient de pair avec un objectif commercial visant à conserver de précieux avantages technologiques.

Yang Jingru, associée au cabinet d’avocats Jincheng Tongda & Neal, a décrit cette nouvelle approche comme une riposte aux restrictions américaines concernant l’accès de la Chine aux technologies de pointe et aux investissements.

«Les États-Unis contrôlent les entrées de puissance de calcul, de matériel informatique et de capitaux, tandis que la Chine commence à gérer de manière systématique les sorties de modèles et d’actifs technologiques», a écrit Yang.