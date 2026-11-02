Les nouvelles immatriculations de Tesla en Suède ont augmenté de 248 % en glissement annuel en octobre

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Les immatriculations de voitures neuves Tesla TSLA.O en Suède ont bondi de 248,1 % en octobre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 463 véhicules, selon les données publiées lundi par Mobility Sweden.