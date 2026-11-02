Les nouvelles immatriculations de Tesla en Norvège ont augmenté de 131 % en octobre par rapport à la même période de l'année précédente

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Les immatriculations de voitures neuves Tesla TSLA.O en Norvège ont augmenté de 130,7 % en octobre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1.548 véhicules , a indiqué lundi l'organisme de collecte de données OFV.