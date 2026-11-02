Les nouvelles immatriculations de Tesla au Danemark ont augmenté de 34 % en octobre par rapport à la même période de l'année précédente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Correction de la date: 2 novembre au lieu du 30 octobre)
Les immatriculations de voitures neuves Tesla TSLA.O au Danemark ont augmenté de 34,31 % en octobre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 137 véhicules, selon les données publiées dimanche par bilstatistik.dk.
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