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Les nouvelles immatriculations de Tesla au Danemark ont augmenté de 34 % en octobre par rapport à la même période de l'année précédente
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 07:17

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de la date: 2 novembre au lieu du 30 octobre)

Les immatriculations de voitures neuves Tesla TSLA.O au Danemark ont augmenté de 34,31 % en octobre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 137 véhicules, selon les données publiées dimanche par bilstatistik.dk.

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