Les nouvelles immatriculations de Tesla au Danemark ont augmenté de 34 % en octobre par rapport à la même période de l'année précédente

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(Correction de la date: 2 novembre au lieu du 30 octobre)

Les immatriculations de voitures neuves Tesla TSLA.O au Danemark ont augmenté de 34,31 % en octobre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 137 véhicules, selon les données publiées dimanche par bilstatistik.dk.