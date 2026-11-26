Les nouveaux droits de douane de Trump visent à soustraire le commerce mondial à l'emprise de la Chine

En annonçant de nouveaux droits de douane ciblant 14 grands partenaires commerciaux des Etats-Unis, dont la Chine, Washington risque d'aggraver ses relations commerciales avec Pékin en faisant de ce dernier sa cible principale dans sa stratégie visant à réorganiser le commerce mondial.

Si ces nouveaux droits de douane à l'égard de la Chine, augmentant de 20%, restent dans les limites de la trêve commerciale conclue entre les deux puissances, les États-Unis se sont laissé une marge de manœuvre pour faire monter les enchères à l'approche du sommet du G20 prévu le mois prochain à Miami, et de l'expiration, le 10 janvier, de l'accord commercial sino-américain.

"Si la guerre commerciale devait reprendre, ces mesures (les nouveaux droits de douane) fournissent aux États-Unis des munitions", a souligné Mark Williams, économiste en chef pour l’Asie chez Capital Economics.

"L’accent mis sur la Chine dans les rapports concernant les pays tiers fait écho aux efforts déployés plus tôt au cours du second mandat (du président américain Donald) Trump pour utiliser un levier économique afin de pousser d’autres pays à renforcer leurs défenses commerciales et à se dissocier de la Chine", a-t-il relevé.

La Maison blanche a déclaré mercredi qu’elle prévoyait d’augmenter les droits de douane imposés à la Chine de 20%, en plus des taxes de 25% datant du premier mandat du président américain, une limite convenue par les dirigeants dans le cadre de la trêve commerciale et dont une rupture pourrait les porter à 40%.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a réagi aux nouvelles mesures commerciales imposées par Donald Trump en rejetant les accusations de pratiques industrielles déloyales portées par Washington contre la Chine, sans pour autant aller jusqu’à menacer de riposter.

Ces nouveaux droits de douane font suite à une enquête américaine de huit mois sur les pratiques commerciales déloyales, qui a porté sur les surcapacités industrielles à travers le monde.

Les États-Unis exercent une pression similaire sur d’autres économies avec lesquelles ils ont conclu des accords commerciaux, ou sont en train d’en négocier, de l’Union européenne au Japon en passant par certains pays d’Asie du Sud-Est.

Mais la Chine s'est distinguée, les États-Unis reprochant à leurs partenaires de ne pas en faire assez pour freiner les importations et les investissements provenant de leur rival, en passe de dépasser les 1.000 milliards de dollars d’excédent commercial pour la deuxième année consécutive.

NOUVEL ÉCLATEMENT DES RELATIONS SINO-AMÉRICAINES ?

Cette nouvelle tentative - la deuxième - de Donald Trump de redéfinir le commerce mondial fait suite à la décision de la Cour suprême du pays de déclarer illégaux les nombreux droits de douane imposé par le président américain en avril 2025, pour le "Jour de la Libération".

Ces mesures avaient entraîné une hausse des droits de douane sur pratiquement tous les partenaires commerciaux de États-Unis, mais seule la Chine avait riposté de toutes ses forces contre l'offensive de Washington.

Dans une rapide escalade entre les deux puissances, les droits de douane réciproques ont brièvement atteint des taux à trois chiffres et la Chine a utilisé sa position dominante dans le raffinage des terres rares pour démontrer sa capacité à paralyser des secteurs par le biais de contrôles à l’exportation.

Mais les sommets américano-chinois et rencontres répétitives de Donald Trump et de son homologue chinois qui ont suivi ont stabilisé les hostilités.

L’accueil chaleureux réservé par la Chine à Donald Trump ce mois-ci – le président chinois Xi Jinpong ayant rompu avec la tradition en l’accueillant à l’aéroport - laisse présager qu’une escalade similaire à celle de 2025 n’est pas imminente.

Cette semaine, plusieurs signes ont par ailleurs montré que la trêve commerciale tenait toujours bon.

Pékin a prolongé la suspension de ses contrôles sur les exportations de terres rares vers les États-Unis, tandis que China Southern Airlines 600029.SS a annoncé que sa filiale Xiamen Airlines avait accepté d’acheter 50 Boeing BA.N 737 MAX 8 avions.

Et bien que la possibilité de Washington d’augmenter encore les droits de douane promette davantage de marge de manœuvre aux États-Unis, la Maison blanche se méfiera de l’impact inflationniste de ces taxes, particulièrement après le revers subi par les républicains lors des élections de mi-mandat au début du mois.

"La Chine ne souhaite absolument pas mener une nouvelle guerre commerciale avec les États-Unis, et ces derniers n’en ont probablement pas envie non plus", a estimé Chen Bo, de l’Université nationale de Singapour.

"Les deux parties souhaitent parvenir à un accord".

DES TENSIONS AVEC LES AUTRES PARTENAIRES COMMERCIAUX ?

Après le "Jour de la Libération", le déficit commercial des États-Unis avec la Chine a diminué, mais les déficits des autres économies vis-à-vis de la Chine ont suivi une tendance inverse.

Cela a poussé les gouvernements à protéger leurs propres industries et emplois nationaux face à une économie chinoise qui contribue davantage à l’offre mondiale qu’à la demande.

Les détracteurs de Pékin estiment que la faiblesse de la consommation des ménages chinois et la dépendance croissante du pays vis-à-vis des exportations signifient que son économie se développe aux dépens des autres pays.

"L’incapacité de la Chine à restructurer son économie sera un facteur de tensions commerciales encore plus important que les revirements des politiques commerciales américaines incohérentes", a déclaré Viktor Shvets, stratège international chez Macquarie Capital.

Si l’Union européenne subit aujourd’hui de plein fouet les déséquilibres chinois, a-t-il ajouté, le même sort est inévitable pour tous les autres.

"Nous nous attendons donc à une multiplication des mesures tarifaires et non tarifaires."

Bruxelles, qui a convaincu Pékin cette année d’accepter des quotas sur certaines importations de voitures chinoises dans l’UE, prévoit également d’autres mesures commerciales.

Cet accord montre que la Chine ne peut pas maintenir en permanence ni sur tous les fronts une posture agressive en matière commerciale, et que d’autres compromis de ce type sont à prévoir, a noté Bo Zhengyuan, associé au sein du cabinet de conseil en recherche Plenum.

"La Chine n’a pas toujours obtenu gain de cause en matière commerciale", a observé le chercheur, basé dans le pôle commercial de Shanghai.

Pékin "devra encore faire des concessions" afin de trouver un terrain d’entente avec ses partenaires.

(Rédigé par Joe Cash et Liangping Gao à Pékin, Claire Fu à Singapour, Marius Zaharia à Hong Kong et David Lawder à Washington ; avec Marius Zaharia ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)