Les non-résidents détenaient 40,3% du CAC 40 fin 2022 (Banque de France)

(AOF) - "Fin 2022, les non-résidents détenaient 770 milliards d’euros d’actions des sociétés françaises du CAC 40, sur une capitalisation boursière totale de 1911 milliards d’euros, soit un taux de détention de 40,3 %". C’est ce qu’affirme la Banque de France dans un bilan publié ce 29 décembre, soulignant que cette part est comparable à celle de 2021. Si le montant de capital des sociétés françaises du CAC 40 détenu par les non-résidents a baissé en 2022 (– 2,4 milliards d’euros), cette baisse a concerné essentiellement les sociétés ayant des activités dans la finance et l’immobilier.

La baisse a été "en partie compensée par une hausse dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie". La Banque relève que les entreprises "de santé et de services aux collectivités" sont restées celles qui présentent la plus forte part de capital détenu par les non-résidents. Ces détenteurs non-résidents proviennent principalement de la zone euro (41,8%) et de plus en plus des États-Unis (36,4%).

Au 31 décembre 2022, 12 des 35 sociétés françaises du CAC 40 étaient détenues par des non-résidents à plus de 50%, 15 entre 30% et 50% et 8 à moins de 30%. Parmi elles, 6 sociétés françaises ont fait l'objet d'un investissement direct, c'est a dire qu'elles étaient détenues à plus de 10% du capital par au moins un investisseur étranger.

L'étude exclut Airbus Group, ArcelorMittal, Eurofins Scientific, Stellantis et STMicroelectronics, qui ont leur siège social à l'étranger