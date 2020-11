Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les négociations entre BBVA et Sabadell calent sur le prix Reuters • 26/11/2020 à 21:00









LES NÉGOCIATIONS ENTRE BBVA ET SABADELL CALENT SUR LE PRIX MADRID (Reuters) - Les discussions portant sur la fusion des banques espagnoles BBVA et Banco Sabadell sont au point mort et l'opération pourrait même capoter en raison de divergences sur le prix à payer par BBVA pour s'emparer de sa concurrente, rapporte jeudi El Economista. "Les négociations ont calé ces derniers jours. Il n'est pas exclu que l'opération soit rapidement abandonnée", écrit le journal financier. Ni BBVA ni Sabadell n'ont accepté de commenter ces informations. Les deux groupes bancaires ont annoncé le 16 novembre dernier avoir engagé des discussions sur le rachat de Sabadell par BBVA. Une source de Reuters avait alors déclaré qu'une décision serait prise en décembre. (Jesús Aguado; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées BBVA Sibe -0.40% BANCO SABADELL Sibe -5.41%