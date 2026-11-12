Les négociations en vue d'une fusion entre SpaceX et Tesla avancent, selon Bloomberg News

SpaceX SPCX.O et Tesla TSLA.O poursuivent leurs négociations en vue d'une fusion, et un accord pourrait être annoncé dès décembre, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

La fusion proposée permettrait de regrouper sous un même toit les ambitions d’Elon Musk en matière d’IA, de robotique, de véhicules électriques et d’aérospatiale, même si elle se heurte à d’importants obstacles réglementaires liés aux contrats de défense américains de SpaceX et à la dépendance de Tesla vis-à-vis de la Chine.

M. Musk a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de SpaceX le mois dernier qu’une fusion avec Tesla serait " une bonne idée " et a confirmé que les entreprises avaient formé des comités spéciaux composés d’administrateurs indépendants pour discuter d’une union.

SpaceX et Tesla n’ont pas pu être jointes immédiatement pour commenter cette information. À la clôture de la dernière séance, SpaceX affichait une capitalisation boursière d’environ 1.900 milliards de dollars, tandis que Tesla était évaluée à environ 1.550 milliards de dollars.

Les deux entreprises auraient également envisagé un scénario dans lequel l’annonce serait reportée au début de l’année 2027, selon l’article.

SpaceX et Tesla possèdent par ailleurs une coentreprise de fabrication de puces, Terafab. Cette coentreprise devrait produire sa première puce d’essai vers mai ou juin de l’année prochaine et vise à atteindre la production en série d’ici le troisième trimestre 2028, a déclaré M. Musk lors de la conférence téléphonique.