Les négociations commerciales américano-britanniques débuteront mardi

LONDRES, 4 mai (Reuters) - Les négociations en vue de la conclusion d'un "accord de libre-échange ambitieux" entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis débuteront mardi par visioconférence, a annoncé le porte-parole du Premier ministre Boris Johnson. "Les deux parties ont exprimé leur volonté de progresser le plus rapidement possible. Nous sommes donc impatients d'entamer deux semaines de pourparlers constructifs. Nous voulons conclure un accord de libre-échange ambitieux avec notre principal partenaire commercial", a-t-il déclaré lundi à la presse. La Grande-Bretagne, qui a quitté l'Union européenne en janvier, négocie actuellement le cadre de ses futures relations commerciales avec Bruxelles. (Elizabeth Piper, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

