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Les mises en garde concernant l'IA font chuter les contrats à terme sur le Nasdaq et pèsent sur les valeurs technologiques
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 11:15
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour consulter le blog en direct de Reuters consacré aux marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités.)

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,18%, S&P 500 -0,70%, Nasdaq -1,72%

* Les fabricants de puces reculent, tandis que les valeurs du secteur des logiciels progressent

* Les géants de l'IA appellent à un ralentissement du développement

Les contrats à terme indexés sur le Nasdaq 100 ont mené la baisse en début de séance lundi, plombés par une vague de ventes parmi les poids lourds de l’IA après que de hauts dirigeants américains ont déclaré que le développement de cette technologie devait être ralenti pour des raisons de sécurité.

L'action de Nvidia NVDA.O a chuté de plus de 2% en pré-ouverture, tandis que celles de ses homologues du “Magnificent Seven” — Meta META.O et Amazon AMZN.O — ont chacune reculé de plus de 1%.

Le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a appelé samedi les entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle à ralentir le rythme auquel elles améliorent les capacités de leurs modèles. Elon Musk, qui dirige xAI, et Sam Altman, directeur général d’OpenAI, ont déclaré partager l’avis d’Amodei.

Ces baisses reflètent des attentes plus prudentes après une course effrénée au développement de modèles d’IA de plus en plus performants. Les milliards de dollars investis dans l’IA ont alimenté une hausse stratosphérique de certaines valeurs technologiques et des semi-conducteurs, et ont joué un rôle essentiel dans les fortes hausses des marchés boursiers ces dernières années.

À 4 h 46 (heure de l'Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 perdaient 97 points, soit 0,18%, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 53,25 points, soit 0,70%, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 chutaient de 505,5 points, soit 1,72%.

Les fabricants de puces électroniques ont reculé, Intel

INTC.O , AMD AMD.O et Marvell Technology MRVL.O perdant respectivement près de 6%, 5% et 6%.

Les actions des éditeurs de logiciels américains, qui avaient été pénalisées par les craintes que l'IA ne vienne perturber leurs activités, ont progressé. ServiceNow NOW.N , Adobe ADBE.O et Workday WDAY.O ont respectivement gagné 3%, 2,5% et 2,5%.

LES SCEPTIQUES REMETTENT EN QUESTION LES AVERTISSEMENTS

Les inquiétudes concernant les risques potentiels liés à l’IA se sont intensifiées lorsque Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic, a démissionné la semaine dernière, affirmant que “ceux qui développent l’IA croient sincèrement qu’elle pourrait tous nous tuer d’ici la fin de la décennie”.

Pourtant, certains investisseurs ont appelé à faire preuve de scepticisme face à ces avertissements apocalyptiques.

Michael Burry, connu pour ses paris gagnants contre le marché immobilier américain en 2008, a publié sur X que ces avertissements constituaient une tentative des grands acteurs du secteur d’étouffer leurs concurrents plus modestes.

Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management, a également remis en question la crédibilité de ces avertissements.

“Les arguments les plus solides en faveur de la prudence sont ceux qui reposent sur des preuves, et non sur la peur. Nous devons nous méfier à la fois des entreprises en place qui cherchent à protéger leur position et des prévisions optimistes concernant des résultats que personne ne peut quantifier de manière fiable”, a-t-il déclaré.

Néanmoins, les pertes subies par les valeurs technologiques pourraient donner le ton aux marchés à l’approche d’une éventuelle hausse des taux d’intérêt prévue plus tard dans la semaine.

Selon l’outil CME FedWatch, les traders tablent sur une probabilité de près de 89% d’une hausse des taux par la Réserve fédérale.

Le sentiment s’était déjà détérioré après la publication, la semaine dernière, de données indiquant une accélération de l’inflation . Les cours du pétrole s’échangent également à des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis mai.

Les contrats à terme sur le Brent LCoc1 ont progressé de 3,6% à 108,31 dollars lundi, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont gagné 3,3% à 103,35 dollars.

Valeurs associées

ADOBE
252,2300 USD NASDAQ +1,37%
AMAZON.COM
256,7800 USD NASDAQ +1,94%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
516,1300 USD NASDAQ +2,49%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 573,29 Pts Index Ex +0,98%
INTEL
102,9400 USD NASDAQ +2,61%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARVELL TECH
236,1000 USD NASDAQ +4,03%
META PLATFORMS
648,0300 USD NASDAQ +0,57%
NASDAQ Composite
26 333,04 Pts Index Ex +0,96%
NVIDIA
218,2900 USD NASDAQ -0,03%
Pétrole Brent
107,31 USD Ice Europ -1,81%
S&P 500
7 656,98 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
7 656,98 Pts CBOE +0,86%
SERVICENOW
132,510 USD NYSE +1,01%
WORKDAY-A
185,7000 USD NASDAQ +0,33%
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CAC 40
8 116,85 -0,77%
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0,0812 -0,98%
2CRSI
26,98 -6,38%
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