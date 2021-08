Les minutes de la Fed font chuter Wall Street, les bourses européennes en ordre dispersé

Les Bourses européennes ont fini divisées mercredi mais Wall Street a chuté après la publication du compte-rendu de la réunion de politique monétaire de juillet de la Banque centrale américaine (Fed).

En Europe, Milan a pris 0,5%, Francfort 0,28%, tandis que Londres (-0,16%) est restée dans le rouge. De son côté, Paris (-0,73%) a creusé ses pertes, plombée par les valeurs du luxe.

"La séance a été atone, avec peu de volumes", constate Lara Nguyen, experte indépendante des marchés financiers alors que la clôture des places européennes intervenait avant les minutes de la Fed.

Ayant commencé modestement dans le rouge, la Bourse de New York a accéléré sa chute à la clôture après le procès verbal de la réunion de la Fed qui montre que l'idée d'une réduction du soutien monétaire dès cette année gagne du terrain, même si les membres du Comité restent divisés.

L'indice Dow Jones a perdu 1,08%, sa plus forte chute en un mois. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a lâché 0,89% et le S&P 500 a abandonné 1,07%.

"Les minutes ont indiqué que la majorité des responsables du Comité monétaire se sentent à l'aise avec l'idée de réduire les mesures de relance monétaire cette année vu les progrès substantiels de l'économie", ont résumé les analystes de Wells Fargo.

Pour Peter Cardillo de Spartan Capital, les propos du Comité monétaire, qui datent de fin juillet, "sont une excuse pour les investisseurs pour retirer un peu d'argent de la table".

Ce net repli, pour la seconde séance d'affilée, intervient après cinq séances consécutives de hausse du Dow Jones et du S&P 500 qui ont poussé ces deux indices à des records successifs.

Pour Lara Nguyen, "peut-être qu'il y aura un ralentissement des rachats d'actifs", vu que l'économie se reprend et que l'inflation est élevée aux Etats-Unis, "mais en même temps la consommation des Américains a baissé en juin".

Les investisseurs espèrent surtout que la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole fin août leur apportera des précisions sur le calendrier et les modalités d'intervention de la Réserve fédérale. Depuis l'épidémie, la Fed achète chaque mois pour 120 milliards de dollars de bons du Trésor et autres titres pour soutenir la reprise, un soutien qu'elle entend alléger.

Du côté des indicateurs, les mises en chantier de logements neufs aux États-Unis ont chuté de 7% en juillet par rapport à juin, et sont inférieures aux attentes des analystes.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des dettes souveraines se stabilisaient, celui du bon du Trésor américain à 10 ans se situant à 1,27%.

Le luxe blêmit

Très dépendants de la demande des ressortissants chinois, les acteurs du luxe craignent le ralentissement de la consommation dans le pays, après la publication d'une baisse plus forte que prévu des ventes de détail en juillet. D'autant plus que le président chinois Xi Jinping a souligné lors d'une réunion que des dispositions devaient être prises pour "ajuster les revenus excessifs", dans un souci d'équité sociale.

A Paris, LVMH (-5,16% à 654,90 euros) et Hermès (-3,76% à 1.280 euros) ont enregistré leur plus forte baisse depuis, respectivement, novembre 2020 et avril 2020. Kering (-3,55% à 718 euros) a continué de s'enfoncer.

A Londres, Burberry s'est replié de 4,85% à 1.941 pence. A Zurich, Richemont a cédé 2,83% à 106,45 francs suisses. A Milan, Moncler a lâché 2,63% à 58,48 euros.

Carlsberg relève ses prévisions

Le brasseur danois Carlsberg, numéro 4 mondial du secteur, a publié des résultats encourageants pour le premier semestre et revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Son action est montée de 2,26 % à 1.132 couronnes danoises.

Target au rabais

En dépit de bons résultats au deuxième trimestre, le titre de la chaîne de magasins Target a perdu 2,78% à 247,58 dollars. L'action du distributeur a été jusqu'ici l'une des grandes gagnantes du secteur pendant la reprise, ayant grimpé de 40% sur un an.

Nouvelle chute du pétrole

Les cours du pétrole sont repartis à la baisse, accueillant mal la diminution des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis et le renforcement du dollar.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre a cédé 1,15% à 68,23 dollars à Londres, par rapport à la clôture de mardi.

A New York, le baril américain de WTI pour le mois de septembre a perdu dans le même temps 1,69% à 65,46 dollars.

L'euro était stable (+0,03%) à 1,1713 dollar.

Le bitcoin gagnait 0,10% à 45.588 dollars.

