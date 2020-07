Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les ministres européens des Affaires étrangères vont débattre de Hong Kong Reuters • 03/07/2020 à 13:31









LJUBLJANA, 3 juillet (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne évoqueront la situation à Hong Kong lors de leur prochaine réunion le 9 juillet, a annoncé vendredi l'Allemand Heiko Maas, après l'instauration par la Chine d'une loi de sécurité nationale dans la ville. La chancelière allemande a précédemment dit craindre que l'autonomie de Hong Kong soit "érodée" par cette loi de sécurité nationale entrée en vigueur cette semaine. Elle a déclaré que l'Allemagne soulèverait la question des droits de l'homme auprès de la Chine durant sa présidence de l'Union européenne, qui a débuté ce mois-ci. (Andreas Rinke version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

