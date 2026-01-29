Les mineurs de terres rares chutent ; les États-Unis abandonnent leurs projets de prix plancher, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières de terres rares chutent en début de séance ** L'administration Trump recule par rapport à ses plans visant à garantir un prix minimum pour les projets de minerais critiques américains, indiquent plusieurs sources à Reuters

** Critical Metals CRML.O chute de 8,2%; United States Antimony UAMY.N plonge de 8%

** USA Rare Earth USAR.O chute de 9,9%; MP Materials

MP.N baisse de 5,2%

** NioCorp NB.O baisse de 5,8%; Energy Fuels UUUU.A baisse de 5,3%

** Trilogy Metals TMQ.N en baisse de 3,3 %; Ramaco Resources METC.O en baisse de 5,2 % ** Ce changement annule les engagements pris lors d'une réunion en juillet, au cours de laquelle des fonctionnaires avaient déclaré aux dirigeants du secteur minier que les prix planchers (comme celui accordé à MP Materials pourraient être appliqués à d'autres projets

** Les États-Unis continuent de soutenir les minéraux essentiels par d'autres méthodes, notamment par des prises de participation et la constitution de stocks