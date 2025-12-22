Les mineurs d'or grimpent alors que le lingot dépasse la barre des 4 400 dollars l'once

(Mises à jour)

22 décembre - ** Les actions des mineurs d'or cotés aux Etats-Unis augmentent en début de marché, alors que le prix de l'or dépasse pour la première fois le niveau crucial de 4 400 $ l'once , propulsé par les attentes de réduction des taux américains et par l'achat continu de valeurs refuges GOL/

** L'or au comptant XAU= étend ses gains, était en hausse de 2% à 4 426,66 $/oz

** Les attentes de réduction des taux de la Réserve fédérale pourraient continuer à renforcer l'or. Les marchés intègrent maintenant deux réductions supplémentaires l'année prochaine, une toile de fond qui continue à favoriser le lingot", a déclaré Frank Walbaum, analyste de marché chez Naga

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N augmentent respectivement de 3,3 % et 3,1 %

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N augmentent de ~4%, AngloGold Ashanti AU.N gagne 4,5%, Sibanye Stillwater

SSWJ.J SBSW.N grimpe de ~5% et Harmony Gold HMY.N augmente de 4,1%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N en hausse de 2,4% et Kinross Gold K.TO KGC.N gagne ~3%