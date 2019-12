Les mid et small caps devraient bénéficier du regain d'appétit pour le risque, souligne Amplegest

Amplegest précise que des rotations sectorielles ont permis une remontée récente des valeurs cycliques. Le gérant pense que les prochains bénéficiaires de ces flux seront également les petites et moyennes capitalisations, en retard par rapport aux grandes sociétés. Il maintient donc le niveau de risque dans ses portefeuilles tout en restant très conscients de la nécessité de bonnes nouvelles pour justifier la poursuite de la hausse.

(AOF) - Dans son dernier point macro, Amplegest souligne que la remontée des marchés actions a validé ses prévisions exprimées depuis plusieurs mois. Selon la société de gestion, l'absence d'alternatives de placements explique en partie le retour des flux favorables sur ces actifs risqués. Les flux sortants depuis la grande crise de 2008 ne sont que très partiellement revenus. Elle table sur la poursuite prochaine de ce retour des capitaux vers les actions d'autant plus que les valorisations ne sont pas excessives, notamment si on les compare aux taux d'intérêt.

